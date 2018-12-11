Составлен список авиатехники, передаваемой из Монино в парк «Патриот»
Из Центрального музея ВВС в Монино планируется передать в создаваемую в парке «Патриот» экспозицию 14 наименований самолетов и вертолетов, сообщают Известия.
Перечень был составлен по итогам работы совместной комиссии Центрального музея ВВС с участием привлеченных специалистов.
В документе отмечается, что из 14 музейных экспонатов три являются памятниками науки и техники. Речь идет о вертолетах Ми-1, Ми-4 и Ми-6. Вместе с ними в парк «Патриот» отправятся Ка-15, Ка-18 и другие машины.
Предполагается, что в новый музей также будет передан единственный в мире самолет Як-130Д (демонстратор), на котором отрабатывались технология сразу двух машин: российского Як-130 и итальянского Aermacchi M-346. Специалисты двух стран сначала работали над проектом вместе, но потом разошлись из-за разных требований военных заказчиков. В настоящее время эти самолеты конкурируют друг с другом на международном рынке.
Также для передачи в парк «Патриот» запланированы самолеты Як-18У, МиГ-15бис ИШ и Су-35.
«Монинский» Су-35 не тот самолет, что сегодня стоит на вооружении ВКС. Это один из возможных вариантов развития линейки Су-27. Истребитель активно использовался для экспериментов с изменяемым вектором тяги двигателей, из-за чего получил дополнительное переднее оперение.
Список передаваемой техники пока предварительный. Окончательный перечень будет составлен весной следующего года по окончании работы в Монино специальной комиссии, которая оценит техническое состояние экспонатов.
Напомним, в парке «Патриот» создается самый большой музей военной техники в мире. Его площадь составит 100 тыс. кв. м. По планам Минобороны, строительство музея должно быть завершено в 2020 году.
Перечень был составлен по итогам работы совместной комиссии Центрального музея ВВС с участием привлеченных специалистов.
В документе отмечается, что из 14 музейных экспонатов три являются памятниками науки и техники. Речь идет о вертолетах Ми-1, Ми-4 и Ми-6. Вместе с ними в парк «Патриот» отправятся Ка-15, Ка-18 и другие машины.
Предполагается, что в новый музей также будет передан единственный в мире самолет Як-130Д (демонстратор), на котором отрабатывались технология сразу двух машин: российского Як-130 и итальянского Aermacchi M-346. Специалисты двух стран сначала работали над проектом вместе, но потом разошлись из-за разных требований военных заказчиков. В настоящее время эти самолеты конкурируют друг с другом на международном рынке.
Также для передачи в парк «Патриот» запланированы самолеты Як-18У, МиГ-15бис ИШ и Су-35.
«Монинский» Су-35 не тот самолет, что сегодня стоит на вооружении ВКС. Это один из возможных вариантов развития линейки Су-27. Истребитель активно использовался для экспериментов с изменяемым вектором тяги двигателей, из-за чего получил дополнительное переднее оперение.
Список передаваемой техники пока предварительный. Окончательный перечень будет составлен весной следующего года по окончании работы в Монино специальной комиссии, которая оценит техническое состояние экспонатов.
Напомним, в парке «Патриот» создается самый большой музей военной техники в мире. Его площадь составит 100 тыс. кв. м. По планам Минобороны, строительство музея должно быть завершено в 2020 году.
- Использованы фотографии:
- http://www.museum.ru
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