Госдума РФ подняла минимальный размер оплаты труда еще на 117 рублей

Государственная Дума России сегодня в третьем чтении приняла законопроект о ежегодном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ), приравняв его к уровню прожиточного минимума. Таким образом, с 1 января 2019 года МРОТ повысится на 117 рублей и составит 11 280 рублей.Законопроектом предусмотрен ежегодный рост минимального размера оплаты труда: МРОТ ежегодно будет устанавливаться на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года, размер прожиточного минимума устанавливает Минтруд. При этом сообщается, что власти регионов могут устанавливать более высокий размер минимальной оплаты труда.Как заявила заместитель председателя думского комитета по труду и социальной политике Валентина Кабанова, новый МРОТ коснется 3,7 млн человек. В зависимости от его размеров устанавливаются размеры пособий по безработице, налогов, компенсаций, декретных, кредитования и социальных выплат.Последний раз МРОТ поднимался в мае этого года, тогда правительство впервые приняло решение сравнять минимальный размер оплаты труда с минимальным прожиточным минимумом. С мая МРОТ в России составлял 11 163 рубля.Ранее о росте МРОТ на 117 рублей сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).