Нардеп ВРУ: Крымский мост должен быть уничтожен

Россия использует мост в качестве военного объекта, препятствуя свободному сообщению между Чёрным и Азовским морями.

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, представляющий Радикальную партию Олега Ляшко, фактически назвал вещи, касающиеся действий Украины вокруг Крымского моста, своими именами. Мосийчук в эфире одной из программ на украинском телеканале ObozTV заявил, что «Крымский мост должен быть уничтожен».Пытаясь подвести некую базу под свои слова, Мосийчук объявил, что уничтожение моста, соединяющего Крымский полуостров с Краснодарским краем, необходимо осуществить в связи с тем, что власти Украины на его строительство не давали разрешения.Мосийчук:Мосийчук заявил, что Украина и Россия находятся в состоянии войны, а «Крымский мост – это вражеская инфраструктура».Интересно, а после такого заявления народного депутата Верховной рады у европейских политиков тоже не появятся ответы на вопросы о том, почему Россия называет действия украинских ВМС в районе Керченского пролива провокацией?Напомним, что ранее в Киеве заявили о якобы «проседании» моста, а также о том, что его опоры «движутся». В частности, такими соображениями поделился чиновник, представляющий так называемое министерство по делам временно оккупированных территорий.