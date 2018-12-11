Делегация Армии обороны Израиля прибыла в Москву

В Москву с однодневным визитом прибыла высокопоставленная делегация Армии обороны Израиля. Визит предусматривает проведение переговоров с представителями российского оборонного ведомства.Делегацию еврейского министерства обороны возглавляет начальник оперативного управления Генштаба генерал-майор Аарон Халива. Как сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля, темой переговоров между израильскими и российскими военными станет операция "Северный щит" по уничтожению подземных туннелей, проложенных между Ливаном и Израилем членами ливанской шиитской группировкой "Хезболла". Также планируется обсудить и другие вопросы, возникшие или могущие возникнуть в процессе взаимодействия двух оборонных ведомств.Операция "Северный щит" начата израильской армией 4 декабря. Цель операции - обнаружение и уничтожение подземных тоннелей, проложенных под границей Израиля и Ливана. По данным израильской разведки, именно через эти туннели на территорию проникают боевики террористической группировки "Хезболла".Ранее о проведении встречи между военными еврейского и российского государств заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который анонсировал визит военной делегации в Москву для обсуждения координации действий в Сирийской Арабской Республике. Данный визит является первым после встречи 20 сентября, когда израильская делегация приезжала в Москву по поводу сбитого российского самолета-разведчика Ил-20.