Пристальный взгляд на ШАК-12
В Интернете активно обсуждаются возможности и характеристики российского штурмового автоматного комплекса ШАК-12. Причём обсуждение коснулось и зарубежного информационного сегмента, где рассмотрены вопросы о том, как и кем может быть наиболее эффективно применено это оружие.
Та часть экспертного сообщества, которая уже успела увидеть ШАК-12 в деле, высоко оценила возможности штурмового комплекса калибра 12,7 мм.
Оружие разработано по заказу Федеральной службы безопасности для контртеррористических подразделений.
Обращает на себя внимание компоновка «булл-пап», которую всё активнее используют именно для спецподразделений в различных силовых структурах.
Все основные особенности штурмового автоматного (автоматического) комплекса ШАК-12 разбираются в формате видео с полигона в Балашихе (Московская область). Ролик опубликован на канале Lazarev Tactical и даёт возможность оценить как сам характер стрельбы из этого современного вооружения, так и его основные сильные стороны. В ролике представлен разбор используемых для автомата ШАК-12 боеприпасов, а также дополнительных приспособлений (аксессуаров), используемых во время тренировочной стрельбы.
Пристальный взгляд автора ролика на ШАК-12 представлен ниже:
Та часть экспертного сообщества, которая уже успела увидеть ШАК-12 в деле, высоко оценила возможности штурмового комплекса калибра 12,7 мм.
Оружие разработано по заказу Федеральной службы безопасности для контртеррористических подразделений.
Обращает на себя внимание компоновка «булл-пап», которую всё активнее используют именно для спецподразделений в различных силовых структурах.
Все основные особенности штурмового автоматного (автоматического) комплекса ШАК-12 разбираются в формате видео с полигона в Балашихе (Московская область). Ролик опубликован на канале Lazarev Tactical и даёт возможность оценить как сам характер стрельбы из этого современного вооружения, так и его основные сильные стороны. В ролике представлен разбор используемых для автомата ШАК-12 боеприпасов, а также дополнительных приспособлений (аксессуаров), используемых во время тренировочной стрельбы.
Пристальный взгляд автора ролика на ШАК-12 представлен ниже:
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