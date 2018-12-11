США поставили косовской «армии» бронеавтомобили
Из США в Косово прибыла партия многоцелевых бронированных машин, для пополнения «национальной армии», о создании которой будет официально объявлено 14 декабря, сообщает издание EADaily.
По данным ресурса, косовским силам безопасности передана первая партия техники из 24 бронеавтомобилей типа Humvee.
В июле текущего года Приштина заключила контракт с Соединенными Штатами на приобретение 51 автомобиля указанного типа. Условия сделки не называются.
В церемонии передачи бронеавтомобилей приняли участие представители косовского руководства и американской дипмиссии в этой непризнанной республике.
Ранее сообщалось, что решение о трансформации Сил безопасности Косово в полноценную армию будет принято 14 декабря на заседании косовского парламента. При этом местные СМИ с гордостью писали, что новое вооружение для армии уже переправляется в контейнерах из Соединенных Штатов через Атлантический океан в албанский порт Дуррес.
По мнению экспертов, Сербия сегодня никак не может повлиять на ситуацию, которой полностью завладели США. Для них создание косовской армии решает несколько задач. Во-первых, американцы получают дополнительную структуру, способную действовать вооруженным путем, а во-вторых, увеличивают свое политипическое влияние на этой территории, которое в связи с процессом исламизации балканского полуострова может ставиться другими странами под сомнение.
Кроме того, косовские албанцы, создав собственную армию, получат большую возможность влиять на ситуацию в Сербии и Македонии, в ряде районов которых проживает албанское население.
Архивное фото.
По данным ресурса, косовским силам безопасности передана первая партия техники из 24 бронеавтомобилей типа Humvee.
В июле текущего года Приштина заключила контракт с Соединенными Штатами на приобретение 51 автомобиля указанного типа. Условия сделки не называются.
В церемонии передачи бронеавтомобилей приняли участие представители косовского руководства и американской дипмиссии в этой непризнанной республике.
Ранее сообщалось, что решение о трансформации Сил безопасности Косово в полноценную армию будет принято 14 декабря на заседании косовского парламента. При этом местные СМИ с гордостью писали, что новое вооружение для армии уже переправляется в контейнерах из Соединенных Штатов через Атлантический океан в албанский порт Дуррес.
По мнению экспертов, Сербия сегодня никак не может повлиять на ситуацию, которой полностью завладели США. Для них создание косовской армии решает несколько задач. Во-первых, американцы получают дополнительную структуру, способную действовать вооруженным путем, а во-вторых, увеличивают свое политипическое влияние на этой территории, которое в связи с процессом исламизации балканского полуострова может ставиться другими странами под сомнение.
Кроме того, косовские албанцы, создав собственную армию, получат большую возможность влиять на ситуацию в Сербии и Македонии, в ряде районов которых проживает албанское население.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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