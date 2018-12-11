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США поставили косовской «армии» бронеавтомобили

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Из США в Косово прибыла партия многоцелевых бронированных машин, для пополнения «национальной армии», о создании которой будет официально объявлено 14 декабря, сообщает издание EADaily.

США поставили косовской «армии» бронеавтомобили
Архивное фото.


По данным ресурса, косовским силам безопасности передана первая партия техники из 24 бронеавтомобилей типа Humvee.

В июле текущего года Приштина заключила контракт с Соединенными Штатами на приобретение 51 автомобиля указанного типа. Условия сделки не называются.

В церемонии передачи бронеавтомобилей приняли участие представители косовского руководства и американской дипмиссии в этой непризнанной республике.

Ранее сообщалось, что решение о трансформации Сил безопасности Косово в полноценную армию будет принято 14 декабря на заседании косовского парламента. При этом местные СМИ с гордостью писали, что новое вооружение для армии уже переправляется в контейнерах из Соединенных Штатов через Атлантический океан в албанский порт Дуррес.

По мнению экспертов, Сербия сегодня никак не может повлиять на ситуацию, которой полностью завладели США. Для них создание косовской армии решает несколько задач. Во-первых, американцы получают дополнительную структуру, способную действовать вооруженным путем, а во-вторых, увеличивают свое политипическое влияние на этой территории, которое в связи с процессом исламизации балканского полуострова может ставиться другими странами под сомнение.

Кроме того, косовские албанцы, создав собственную армию, получат большую возможность влиять на ситуацию в Сербии и Македонии, в ряде районов которых проживает албанское население.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
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