СМИ: Россия начала поставки БМПТ "Терминатор" в одну из африканских стран

Поставки новых боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" начались в одну из африканских стран. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на военно-дипломатический источник.По информации источника, Россия начала реализацию контракта на поставку в одну из африканских стран боевых машин поддержки танков "Терминатор". БМПТ поставляются на узлах и агрегатах Т-90, количество заказанных машин, как и страна поставки, не называются. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству данную информацию никак не комментируют.Ранее, в 2011 году партию БМПТ "Терминатор" ранней модификации, созданных на базе Т-72, приобрели вооруженные силы Казахстана. Также Россия провела испытания боевой машины в условиях ведения боевых действий в Сирии.БМПТ - многоцелевая высокозащищённая боевая машина огневой поддержки, способная поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолётами и низколетящими малоскоростными самолётами противника. "Терминатор" оборудован двумя пушками 30 калибра, пулеметом крупного калибра и противотанковым комплексом "Атака-Т".Первые БМПТ должны были поступить в 90-ю танковую дивизию ЦВО в конце этой осени, а в 2019 году планируется проведение масштабных учений с применением новых боевых машин.