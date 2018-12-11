УНИАН: Большинство украинцев против военного положения в стране

На Украине проведен социологический опрос по отношению граждан страны к введенному президентом Порошенко военному положению. Исследование проводила социологическая группа "Рейтинг" в период с 4 по 10 декабря этого года, сообщает украинское издание УНИАН.Согласно проведенному опросу, украинское общество не сильно радуется введению военного положения в десяти областях Украины. Почти 60% опрошенных выступают против введения ВП и только треть - за. При этом, даже половина тех, кто считает Россию "агрессором", выступили против военного положения. Как и ранее, самую большую поддержку решение Порошенко имеет на Западной Украине, там его поддерживают 44% опрошенных. В Центральной Украине процент поддержавших решение о введении ВП падает до 39, ближе к югу - до 24%, а на востоке составляет не более 14%.Среди русскоговорящего населения решение Порошенко поддержали всего 17% населения, тогда как среди говорящих на украинском языке - 45%. При этом, независимо от языка и места проживания, против решения ввести военное положение на 60 дней, выступили 76% опрошенных, и, только 14% - за. Большинство считает, что введением военного положения на Украине, Порошенко пытается добиться переноса или полной отмены президентских выборов, назначенных на конец марта 2019 года. При чем 69% считают, что военное положение надо было вводить еще в 2014 году, сразу после начала боевых действий на Донбассе и отсоединения Крыма. В то, что введенное сейчас ВП повысит обороноспособность страны, верит только 31% опрошенных.По данным социологов, в опросе участвовало 2000 граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось во всех областях страны и включило в себя не только города, но и сельскую местность.