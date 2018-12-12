Знали ли вы, что Россия - один из лидеров в сфере биомедицины?
В России есть граждане, которые продолжают заявлять, что у нас всё плохо, что мы отстаём в своём развитии от передовых западных стран мира. И вместо того чтобы объективно смотреть на окружающий мир и замечать важные события, такие люди продолжают "ныть", считая, что их обделили.
В ответ на это авторы выпуска «Время - вперёд!» представляют обзор ряда российских достижений за последние две недели. Во многих субъектах РФ за этот период были запущены крупные проекты, стоимость которых от 750 млн до 5,5 млрд рублей. Хорошие новости поступают и из сферы российских технологий.
Ключевым событием можно считать прибытие вместе с экипажем на МКС устройства, которое способно изменить будущее человечества. Таким устройством является 3D биопринтер, который может печатать живые ткани и "органные конструкции" в условиях отсутствия гравитации. Очень важным является тот факт, что Россия удерживает и наращивает лидерство в этой сфере - сфере биомедицины. Эти технологии уже сегодня позволяют создавать биоткани, что ещё несколько лет назад казалось научной фантастикой.
Как это изобретение может повлиять на развитие общества? Какие первые результаты дала работа этого устройства? Смотрите видео «Посмотри, что сделали в России, пока ты ныл».
В ответ на это авторы выпуска «Время - вперёд!» представляют обзор ряда российских достижений за последние две недели. Во многих субъектах РФ за этот период были запущены крупные проекты, стоимость которых от 750 млн до 5,5 млрд рублей. Хорошие новости поступают и из сферы российских технологий.
Ключевым событием можно считать прибытие вместе с экипажем на МКС устройства, которое способно изменить будущее человечества. Таким устройством является 3D биопринтер, который может печатать живые ткани и "органные конструкции" в условиях отсутствия гравитации. Очень важным является тот факт, что Россия удерживает и наращивает лидерство в этой сфере - сфере биомедицины. Эти технологии уже сегодня позволяют создавать биоткани, что ещё несколько лет назад казалось научной фантастикой.
Как это изобретение может повлиять на развитие общества? Какие первые результаты дала работа этого устройства? Смотрите видео «Посмотри, что сделали в России, пока ты ныл».
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