БМП Т-15 планировали сделать более лёгкой
Боевая машина пехоты Т-15 на платформе «Армата» могла быть более компактной, поскольку изначально разрабатывалась как бронетранспортер (изделие 149), пишет Российская газета.
Судя по изображению, на машине предполагалось установить по 6 опорных катков на каждый борт. Планируемое вооружение также должно было быть облегченным – лишь пулеметная установка, унифицированная с той, что установлена на танке.
Газета уточняет, что изображения БТР, с указанием габаритов, появились в блоге военного эксперта Алексея Хлопотова. Каких-либо официальных сообщений, подтверждающих их достоверность, опубликовано не было.
Сегодня Т-15 позиционируется исключительно как тяжелая БМП. Впервые она была представлена широкой публике 9 мая 2015 года во время юбилейного парада на Красной площади.
Ходовая часть Т-15 получила 7 катков на борт. Первые машины вооружены боевым модулем с 30-миллиметровой пушкой и спаренным пулеметом (7,62 мм). Установлены также противотанковые ракеты «Корнет». Именно с таким вооружение в настоящее время БМП проходит испытания.
Но, судя по всему, и этот вариант не является окончательным: на Международном форуме «Армия-2018» машина была впервые продемонстрирована с орудием калибра 57 мм и комплексом ПТУР «Атака».
Судя по изображению, на машине предполагалось установить по 6 опорных катков на каждый борт. Планируемое вооружение также должно было быть облегченным – лишь пулеметная установка, унифицированная с той, что установлена на танке.
Газета уточняет, что изображения БТР, с указанием габаритов, появились в блоге военного эксперта Алексея Хлопотова. Каких-либо официальных сообщений, подтверждающих их достоверность, опубликовано не было.
Сегодня Т-15 позиционируется исключительно как тяжелая БМП. Впервые она была представлена широкой публике 9 мая 2015 года во время юбилейного парада на Красной площади.
Ходовая часть Т-15 получила 7 катков на борт. Первые машины вооружены боевым модулем с 30-миллиметровой пушкой и спаренным пулеметом (7,62 мм). Установлены также противотанковые ракеты «Корнет». Именно с таким вооружение в настоящее время БМП проходит испытания.
Но, судя по всему, и этот вариант не является окончательным: на Международном форуме «Армия-2018» машина была впервые продемонстрирована с орудием калибра 57 мм и комплексом ПТУР «Атака».
- Использованы фотографии:
- http://gurkhan.blogspot.com, Илья Максимов/РГ
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