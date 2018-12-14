Будущее противостояние равных соперников заставляет Запад менять концепцию небоевых машин

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www.shephardmedia.com

oshkoshdefense.com

www.baesystems.com

www.pearson-eng.com

www.wikipedia.org

ru.wikipedia.org

www.pinterest.ru

В последние годы особое внимание уделяется небоевым транспортным средствам, особенно материального снабжения и инженерным. Отраслевые эксперты отмечают, что в ответ на меняющиеся угрозы растут потребности в большей гибкости, маневренности и автономности.По мнению Майка Айви из компании Oshkosh Defense, термин «небоевые машины» все чаще становится избыточным, поскольку на современном поле боя средства поражения, развивающиеся в своем многообразии, подвергают риску все платформы. «Я не уверен, что это словосочетание означает теперь, — сказал он. — Из опыта, полученного американскими военными и нашими союзниками в Ираке и Афганистане, понятно, что любая машина на поле боя сегодня — это боевая машина». Айви добавил, что хотя машина может не иметь 120-мм орудие или 30-мм пушку, однако, в сегодняшнем нелинейном боевом пространстве сидящие в ней могут в любой момент оказаться в эпицентре боя. «Наше целостное понимание классификации машин, честно говоря, значительно изменилось за последнее десятилетие».Компания Oshkosh является крупным поставщиком тяжелых, средних и легких тактических машин и других платформ для американских военных и их союзников. Компания выпускает весь спектр машин материально-технического снабжения, например, многофункциональную транспортную платформу PLS (Palletized Load System) и тяжелый грузовой автомобиль повышенной проходимости НЕМТТ А4. Она также изготавливает легкий тактический бронеавтомобиль JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) для американской армии, машины категории MRAP для армии и Корпуса морской пехоты и ряд других платформ.Как пояснил Пэт Уильямс, руководитель программ для армии и Корпуса морской пехоты в компании Oshkosh Defense, оригинальной конструкцией предыдущих вариантов тяжелых и средних тактических машин усиленная защита не предусматривалась, но позднее они были дополнительно бронированы с целью повышения безопасности экипажей.«Подходы к современным транспортным средствам различны. Бронеавтомобиль JLTV, например, был создан с нуля с учетом будущих потребностей, соответствуя или превосходя все программные требования к защите, подвижности, грузоподъемности и транспортабельности, с учетом возможности для роста и адаптируемости в случае изменения характера поля боя или вызовов, перед которыми стоят сухопутные войска, — продолжил он. — Мы всегда думаем о том, как солдатам выполнить свою непростую работу — зачастую на сложной местности, против очень агрессивного и хорошо осведомленного противника — и вернуться домой живыми».Эксплуатационные характеристики машин подобных JLTV со временем были улучшены, при этом «неплохо было бы улучшить возможности машин обеспечения других типов», — заметил Уильямс. В этой связи он особо отметил семейство войсковых транспортных средств средней грузоподъёмности FMTV (Family of Medium Tactical Vehicles), изготовлением которых по контракту с американской армией компания занималась более пяти лет. В июне компания Oshkosh получила от армии четыре дополнительных заказа на эти машины, предназначенные для обеспечения боевых задач, материально-технического снабжения и оказания гуманитарной помощи. Уильямc заявил, что по основному контракту будет изготовлено в общей сложности более 28000 машин.Предъявляемые к FMTV требования с течением времени развивались, армия хотела повысить уровень бронирования машины. «В армии решили, что необходима машина с увеличенной полезной грузоподъемностью, улучшенной живучестью, плавностью хода и повышенной подвижностью». Впрочем, с целью соответствия всем этим требованиям необходимо одновременно решать ряд довольно сложных проблем.«При добавлении дополнительной брони или повышении грузоподъемности ухудшаются ходовые качества и подвижность, — пояснил Уильямс. — Поэтому вы должны всё это сбалансировать. Пойти на ряд компромиссов, в итоге получив машину с более высокими характеристиками, которые необходимы военным».По мнению Билла Шихи, руководителя программы AMPV, необходимость непрерывной модернизации машин с целью соответствия развивающимся потребностям и угрозам также влияет на подход компании BAE Systems к многоцелевой бронированной машине AMPV (Armored Multi-Purpose Vehicle). BAE по контракту с американской армией должна изготовить пять вариантов платформы: общего назначения; минометный транспортер; командирский; и две медицинских модели. Шихи отметил, что в конструкцию AMPV заложена возможность роста на 20% с тем, чтобы иметь потенциал для будущего технологического развития.Из двух разрабатываемых медицинских вариантов AMPV один предназначен для эвакуации раненых, а второй для оказания медицинской помощи. AMPV в целом является более маневренной машиной, чем БТР М113, которому идет на смену, благодаря улучшенному силовому блоку и гусеницам и многим другим усовершенствованиям.Как заметил Шихи, это особенно полезно с медицинской точки зрения. Например, в случае большого количества раненых машина медицинской эвакуации AMPV сможет доехать до места происшествия и затем транспортировать пострадавших к машине медицинской помощи — «буквально хирургической операционной на гусеницах», — которая сама может переместиться на позицию поближе к линии боестолкновения, «то есть хирурги получат в свои руки тяжелораненых солдат быстрее и смогут стабилизировать их состояние».Шихи назвал цифровую архитектуру AMPV главным шагом вперед. С медицинской точки зрения это означает, что информация может быть передана в госпиталь быстрее и поэтому «они лучше смогут подготовиться к приему раненых». Множество конструктивных особенностей, реализованных в современных гражданских санитарных машинах, было перенесено в AMPV. Все эти новшества во многом связаны с совершенствованием силового блока, поскольку «помимо традиционных потребителей теперь вам для запитывания всей этой цифровой архитектуры необходимо очень много мощности».Кроме того, компания ВАЕ находится на начальных этапах разработки варианта инженерной машины AMPV, хотя контракт по нему не заключен. По словам Шихи, он будет в основном заниматься проделыванием проходов в минных полях и их разметкой. BАЕ и другие компании в настоящее время работают с Инженерной школой СВ США по определению будущих потребностей армии в этой сфере. Армия провела испытания законтрактованных вариантов AMPV в Форт-Худе в августе 2018 года. Эти машины приняли участие в демонстрационных полевых маневрах вместе с подразделениями, оснащенными БТР М113. Армия планирует принять решение о производстве машин AMPV в конце этого года, после чего компания ВАЕ приступит к производству установочной партии.По мнению Ричарда Битсона из компании Pearson Engineering, производители оборудования для нейтрализации мин и самодельных взрывных устройств (СВУ) также постоянно сталкиваются с необходимостью реализации технологических изменений.«Всё, что мы делаем, должно определяться требованием заказчика, а каждое его требование определяется угрозой, — заметил он. — Как только мы обеспечиваем конечного пользователя средствами борьбы с угрозой, так сразу наши противники выходят с новой угрозой. Поэтому мы постоянно должны разрабатывать и дорабатывать наше оборудование, чтобы оставаться впереди развивающейся угрозы».Битсон сказал, что во времена ограниченных оборонных бюджетов существует повышенный спрос на универсальность применения. Заказчики компании Pearson всё чаще хотят, чтобы ее оборудование, например, плуги и отвалы, можно было бы устанавливать на несколько разных платформ, от основных боевых танков до машин средней категории по массе. Переход от противоповстанческих операций обратно к операциям с почти равными или равными соперниками очень сильно стимулирует этот процесс.«По нашим оценкам всем бронированным машинам необходимо будет иметь инженерные возможности, хотя бы частичные. Если они окажутся на минном поле, например, они смогут сами быстро выбраться оттуда», — пояснил он.Битсон сказал, что у военных западных стран и НАТО имеется растущий интерес к предложениям компании Pearson, при этом четко просматривается тенденция возвращения к «боевым действиям высокой интенсивности». Военные многих стран мира потратили минувшие 10-15 лет на проведение противоповстанческих операций и это до последнего времени определяло различные приоритеты закупок.Битсон отметил, что компания Pearson Engineering особое внимание уделяет массогабаритным и энергопотребительским характеристикам, в связи с чем проводит масштабные НИОКР, направленные на снижение массы при сохранении характеристик и защиты. Например, прогресс в сфере конструкционных материалов означает, что современные системы могут использовать меньше металла по сравнению с предыдущими вариантами. «С новыми технологиями мы можем стать гораздо легче при сохранении возможностей систем. Мы очень много сил и времени уделяем так называемому умному проектированию».Впрочем, он добавил, что «существует баланс между снижением веса и сохранением массы, ведь это разные физические величины. Если вы наезжаете на мину, большой тяжелый кусок металла между вами и взрывом может вполне спасти вам жизнь».Компания Pearson тесно работает со своими заказчиками, либо напрямую с военными, либо с производителями техники, с целью минимизации усилий по поиску правильного баланса, — пояснил Битсон. — Первым делом мы тщательно изучаем машину, даже подетально, для того, чтобы определить центры тяжести, влияние массы на трансмиссию, подвеску и т.д. Это очень важно и поэтому мы оптимизируем наше оборудование для установки на конкретную машину».Компания работает по четырем основным направлениям, связанным с боевыми системами: обезвреживание мин, обезвреживание СВУ, земляные работы и наведение мостов. Хотя первые два являются доминирующей частью бизнеса компании, Pearson в последнее время видит повышенный спрос на системы наведения мостов, позволяющие большому количеству личного состава преодолевать небольшие препятствия. «Нашим силам быстрого реагирования необходимы также быстронаводимые мосты».Битсон отметил британский проект Туго, над которым работает компания ВАЕ Systems. Его целью является обновление или замена мостовой системы с тем, чтобы она могла справляться с большими нагрузками и осталась в эксплуатации до 2040 года.В связи с тем что инженерным машинам, машинам тылового снабжения и другим небоевым платформам на современном поле боя все чаще приходится сталкиваться с самыми разными угрозами и с целью снижения потерь среди личного состава, особое внимание уделяется разработке безэкипажных систем.Например, компания Oshkosh Defense разработала технологию ТегтаМах, которая объединяет компьютеры, электронное управление и распределенные сенсорные системы для управления наземными роботизированными транспортными средствами. Она может быть интегрирована в экипажные машины, фактически превращая их в роботизированные транспортные средства.«Большое количество потерь в Ираке было связано с СВУ. Было подорвано много машин снабжения, выполнявших перевозку грузов. То есть идея безэкипажной машины заключается в том, чтобы иметь меньше людей в грузовиках в транспортных колоннах, — сказал Уильяме. Он обратил особое внимание на работы, которые компания Oshkosh в рамках программы армии Expedient Leader Follower проводит с Научно-исследовательским бронетанковым центром, интегрируя в многофункциональную транспортную платформу PLS масштабируемую автономную технологию.В июне этого года компания получила контракт на 49 миллионов долларов на поставку по этому проекту десяти машин PLS, которые должны пройти государственные испытания, прежде чем еще 60 машин будут закуплены в 2019 году. Эксплуатационные испытания этих 60 машин начнутся в 2020 году «и тогда армия определится с дальнейшей судьбой программы, принимать ли их на снабжение в большем количестве».Битсон сказал, что в сфере инженерных машин безэкипажные или автономные варианты можно сравнить с «путеводными звездами». Компания Pearson в настоящее время работает с рядом заказчиков над испытаниями и демонстрацией традиционных экипажных машин, которые были доработаны и теперь могут работать без экипажа. «Одно слово в предстоящие годы мы будем слышать всё чаще и чаще — «автономность», то есть исключение солдата из контура управления. Я считаю что эта технология будет стимулировать всё остальное, особенно в сфере борьбы с минами и СВУ».По мнению Айви, меняющаяся природа поля боя также заставляет больше внимания обращать на защиту платформ обеспечения от киберугроз. «Заказчики хотят машины, которые устойчивы к таким угрозам и в которые можно интегрировать системы для защиты от подобных угроз», — заметил он, добавив, что последние платформы Oshkosh были разработаны именно с учетом этого. «Мы думаем сейчас не только об устойчивости касательно угроз реального мира, но также и об устойчивости к угрозам киберпространства».В таком динамичном пространстве гибкость конструкции машины является ключом к успеху. В последнее время растет спрос на оснащение JLTV и подобных машин летальным вооружением, варьирующимся от ДУМВ до систем ПВО и пулеметов. «Мы видим все больший спрос на системы вооружения, устанавливаемые на машины Oshkosh, которые дают им наступательные и оборонительные возможности».Уильямс согласился с этим, обратив внимание на работы компании Raytheon по установке на грузовик FMTV лазерной системы вооружения мощностью 100 кВт, разрабатывающейся по программе американской армии High Energy Laser Tactical Vehicle Demonstration.Битсон также указал на важность функциональной гибкости, заметив, что «на Западе есть только одна или две армии, которые по размерам и бюджету могут эксплуатировать различные машины для отдельных задач. «Более общий подход состоит в задействовании имеющихся средств в соответствии с конкретной задачей». В зависимости от оперативной задачи каждый раз на машину устанавливаются разные комплекты оборудования, например, минный плуг или каток. Это оборудование может быть интегрировано со специализированной машиной, хотя может быть установлено также на ОБТ или другую платформу, как правило, не используемую для расчистки от мин и СВУ.Армии становятся «невероятно изобретательными, когда речь идет о том, как вести военные действия при ограниченных ресурсах... Как поставщики мы должны быть немного умнее в том, как лучше всего предложить им инновацию», — добавил Битсон. По его мнению, предстоит расширение рынка инженерных машин в предстоящие годы. «Как только вы справляетесь с Угрозой «А», ваши оппоненты приходят с Угрозой «Б», как следствие идет постоянная битва. Важно и правильно, что военных всех без исключения стран весьма волнует выживаемость их солдат».В перспективе, как считает Уильямс, автономность продолжит развиваться. Также особое внимание будет уделяться интеграции более продвинутого вооружения в платформы, которые технически не предназначены для боевой роли. «Мы переходим к борьбе с почти равными угрозами и поэтому они должны быть способны делать то, что возможно и не должны были делать в противоповстанческом сценарии».Основой всему является постоянная адаптация к изменениям в угрозах, какое влияние они могут оказать на машины всех категорий. «Наши противники умны и по мере развития наших возможностей в защите их угрозы также развиваются, — сказал Уильямс. — Поэтому мы должны стараться предлагать заказчикам защиту от новых угроз, даже порой на опережение — это именно то, что мы должны делать».