Ростех поставил в Домодедово БРЭМ-1 для эвакуации самолетов

Сотрудничество с аэропортом Домодедово показало, что у военных разработок есть большой потенциал гражданского применения. БРЭМ-1 имеет все необходимые технические характеристики для эвакуации и буксировки самолетов любого типа. Уверен, что такая техника скоро появится в других российских аэропортах,

Уралвагонзавод (входит в Ростех) поставил аэропорту Домодедово ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ-1) на базе танка Т-72, сообщает пресс-служба корпорации.В случае возникновения нештатной ситуации 41-тонная машина сможет эвакуировать самолет любого размера. А бульдозерный нож и гусеницы позволяют прокладывать путь для эвакуации по любой местности.Данная (гражданская) версия БРЭМ оснащена полноповоротным краном грузоподъемностью до 12 т и грузовой платформой для размещения запчастей, приспособлений и инструментов. На машину также установлена электросварочная аппаратура.Экипаж танкового тягача состоит из двух специалистов аэродромной службы, которые уже прошли необходимую подготовку.По словам директора аэропорта Игоря Борисова, новая специальная техника сможет проводить эвакуационные работы, требующие усилия вытягивания более 125 тонн, и способна буксировать широкофюзеляжный двухпалубный самолет.В свою очередь индустриальный директор Ростеха Сергей Абрамов отметил, что диверсификация производства на предприятиях корпорации заключается как в выпуске новой продукции, так и в поисках новых рынков сбыта.добавил он.