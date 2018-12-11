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В СВР отказались комментировать заметку Bild об "удостоверении" Штази у Путина

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Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал сообщение немецкого издания Bild об обнаружении в архивах спецслужб Германии якобы удостоверения сотрудника Штази, выданного на имя Владимира Путина. Напомним, что Штази - это министерство государственной безопасности Восточной Германии (ГДР). Владимир Путин в своё время проходил службу в одном из подразделений советских спецслужб на территории Германской Демократической Республики.

В СВР отказались комментировать заметку Bild об "удостоверении" Штази у Путина



Bild опубликовал материал, в котором заявлено, что в архивах якобы обнаружено удостоверение образца 1989 года. Выдано оно было на имя майора В.Путина в Дрездене.

Журналисты поинтересовались у Дмитрия Пескова на предмет того, что может означать эта публикация.

Глава пресс-секретариата Кремля ответил, что по подобного рода вопросам лучше консультироваться со специалистами в области работы спецслужб – например, получить комментарий в Службе внешней разведки.

При этом Дмитрий Песков отметил, что во времена существования СССР могла существовать практика своеобразного "обмена" удостоверениями между сотрудниками спецслужб – в частности, выдачи удостоверений тем советским сотрудникам, которые работали на территории ГДР.

Когда журналисты обратились (по совету Дмитрия Пескова) в СВР, то там услышали ответ следующего содержания:
Мы воздерживаемся от комментариев.


Между тем, РИА Новости публикует комментарий генерал-майора ФСБ в отставке Александра Михайлова. По словам генерала, речь, скорее всего, идёт не об удостоверении, а о пропуске в здание "Штази", который имели многие офицеры советских спецслужб, работавшие тогда в ГДР.
Использованы фотографии:
globallookpress
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