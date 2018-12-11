Новости

СМИ: На полигоне в Астраханской области упала ракета ЗРС С-300

54
В сети на канале YouTube появилось видео, на котором записан момент аварии якобы ракеты С-300, запущенной с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области. Видео быстро распространяется в интернете, кроме этого об этом уже сообщают некоторые российские СМИ, например - "Лента.ру"

СМИ: На полигоне в Астраханской области упала ракета ЗРС С-300



Согласно информации издания, авария ракеты произошла еще 9 декабря во время стрельб комплекса С-300 на полигоне в Астраханской области. На настоящий момент никаких официальных комментариев по поводу случившегося со стороны российского Минобороны не поступало. Были ли стрельбы контрольными, или испытывалась новая ракета - не известно. Из видео понятно, что ракета упала в степной местности в пределах полигона. О каких-либо разрушениях на земле и жертвах аварии также не сообщается.

Как известно, полигон "Капустин Яр" в Астраханской области используется для проведения испытаний и контрольных стрельб российских систем ПВО и ПРО различной дальности, в том числе и С-300 и С-400.

Последний раз о нештатном пуске ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300 заявлялось летом 2016 года, когда на полигоне Ашулук в Астраханской области проводились международные учения военных России, Беларуси, Казахстана и Китая. После старта у ракеты не включился маршевый двигатель, и она отвесно рухнула обратно на установку, серьезно повредив зенитно-ракетный комплекс.

Видео падения ракеты можно посмотреть ТУТ (Внимание! Присутствует ненормативная лексика!)
Использованы фотографии:
https://www.youtube.com/
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 13-14 сентября 2014 года
На полигоне Капустин Яр в 2012 году планируют испытать около 70 образцов вооружения
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
54 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти