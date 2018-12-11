Путин принял участие в открытии памятника Солженицыну в Москве

Хорошо помню все наши встречи с Александром Исаевичем, его мудрость, взвешенность, глубокое понимание истории. Его сердце, душа, раздумья были наполнены одновременно и болью за Отечество, и безграничной любовью к нему. Эти чувства двигали всё его творчество.

Сегодня в Таганском районе российской столицы в честь 100-летнего юбилея писателя Александра Солженицына был открыт памятник. В церемонии открытия принял участие и президент России Владимир Путин.Автором памятника является народный художник России Андрей Ковальчук. Именно его проект бронзовой статуи на гранитном подиуме был в итоге выбран для установки. Сам конкурс на создание памятника Солженицыну проводился по инициативе Дома русского зарубежья, носящего имя писателя. Организатором конкурса выступил Союз архитекторов Москвы при поддержке Минкульта.Из выступления президента во время церемонии открытия памятника:По словам Путина, Солженицын «разделял народную Россию и особенности тоталитарной системы, принесший испытания для миллионов людей». Президент отметил, что, находясь «в изгнании», Солженицын тем не менее не позволял себе злых высказываний о России и противостоял русофобии и всем её проявлениям.Владимир Путин отметил, что также осуществляется установка памятника писателю в Кисловодске (именно в этом городе в декабре 1918-го родился Солженицын), начинает работу музей нобелевского лауреата в Москве.Стоит заметить, что в России, мягко говоря, неоднозначное отношение как к самому Солженицыну, так и к его творчеству.Свой боевой путь Солженицын в годы войны закончил на Лубянке. Его лишили капитанского звания и боевых наград в связи с тем, что офицер Красной Армии решил на завершающем этапе войны переключиться на заявления политического характера. Потом последовали так называемые «шарашки» и лагерь в Экибастузе. 13 февраля 1953 года (за несколько дней до смерти Сталина) Солженицын был освобождён.Отдельные историки и литературоведы считают, что многие главы романа Солженицына «Архипелаг ГУЛаг» написаны им под влиянием заявлений лиц, которые были осуждены за коллаборационизм.В 70-е годы появились свидетельства о том, что в своё время Солженицын был завербован НКВД. Писатель на это отвечал так: Был завербован формально, и за всё время не написал ни одного доноса.Споры вокруг фигуры Солженицына не утихают и спустя 10 с лишним лет после его смерти.