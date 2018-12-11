Американский эксперт посоветовал НАТО опасаться ЗРК «Тор»
Американский эксперт Чарли Гао в своей статье для The National Interest проанализировал эффективность российского зенитного комплекса «Тор» и пришел к выводу, что его следует опасаться силам НАТО.
Автор напомнил, что «Тор» был разработан российскими конструкторами в качестве замены комплекса ПВО «Оса» на уровне дивизионного звена. Новый ЗРК должен был быстрее и эффективнее реагировать на такие новые угрозы как низколетящий самолет, использующий изгибы рельефа местности, крылатые ракеты и другие высокоточные боеприпасы.
Он отмечает, что «Тор» полностью автономен. Его ракеты, радиолокатор поиска и радар слежения расположены на шасси одного транспортного средства. Восемь ракет находятся в вертикальных пусковых контейнерах.
Выброшенная из контейнера ракета на высоте 20 м ориентируется по направлению к цели, а затем запускается ее двигатель. «Тор» засекает цель и начинает ее обстрел в течение 8 секунд, если она неподвижна, и в течение 10 секунд, если она движется, говорится в материале.
Автор уточняет, что «Тор-М1» уже имеет два канала наведения и способен уничтожать более широкий перечень целей, включая авиабомбы с лазерным наведением. А следующая версия – «Тор-М2» – оказалась еще более совершенной: она способна обстреливать 4 цели одновременно.
При этом он отмечает значительное преимущество вертикального запуска ракет при стрельбе по нескольким целям, приближающихся с разных направлений: в данном случае нет необходимости поворачивать установку перед каждым пуском.
Гоа также обращает внимание на то, что российский «Тор» выпускается на разных шасси: к стандартному гусеничному варианту добавилась арктическая двухзвенная версия, а также колесная версия для экспорта.
В заключение он делает предположение, что «Тор» эффективно использовать в паре с другим комплексом – ЗРПК «Панцирь», который может уничтожать сверхмалые беспилотники.
Автор напомнил, что «Тор» был разработан российскими конструкторами в качестве замены комплекса ПВО «Оса» на уровне дивизионного звена. Новый ЗРК должен был быстрее и эффективнее реагировать на такие новые угрозы как низколетящий самолет, использующий изгибы рельефа местности, крылатые ракеты и другие высокоточные боеприпасы.
Он отмечает, что «Тор» полностью автономен. Его ракеты, радиолокатор поиска и радар слежения расположены на шасси одного транспортного средства. Восемь ракет находятся в вертикальных пусковых контейнерах.
Выброшенная из контейнера ракета на высоте 20 м ориентируется по направлению к цели, а затем запускается ее двигатель. «Тор» засекает цель и начинает ее обстрел в течение 8 секунд, если она неподвижна, и в течение 10 секунд, если она движется, говорится в материале.
Автор уточняет, что «Тор-М1» уже имеет два канала наведения и способен уничтожать более широкий перечень целей, включая авиабомбы с лазерным наведением. А следующая версия – «Тор-М2» – оказалась еще более совершенной: она способна обстреливать 4 цели одновременно.
При этом он отмечает значительное преимущество вертикального запуска ракет при стрельбе по нескольким целям, приближающихся с разных направлений: в данном случае нет необходимости поворачивать установку перед каждым пуском.
Гоа также обращает внимание на то, что российский «Тор» выпускается на разных шасси: к стандартному гусеничному варианту добавилась арктическая двухзвенная версия, а также колесная версия для экспорта.
В заключение он делает предположение, что «Тор» эффективно использовать в паре с другим комплексом – ЗРПК «Панцирь», который может уничтожать сверхмалые беспилотники.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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