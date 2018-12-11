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Литва потребовала от России передать Керченский пролив под контроль ООН

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В Литве предложили ужесточить антироссийские санкции из-за инцидента в Керченском проливе. Литовский парламент принял соответствующую резолюцию, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу парламента.

Литва потребовала от России передать Керченский пролив под контроль ООН



Литовские депутаты предложили выдвинуть России ультиматум: Москва должна немедленно передать контроль над Керченским проливом и "оккупированными территориями" Организации Объединенных Наций, а также незамедлительно освободить всех "незаконно задержанных украинских моряков". Если Россия откажется выполнять условия, поставленные литовским Сеймом, то Европе необходимо отключить Россию от банковской системы SWIFT. Кроме этого, в Вильнюсе советуют усилить давление на российский финансовый и нефтегазовый сектора экономики путем введения новых санкций и ужесточения уже введенных.

Напомним, что на прошлой неделе Литва уже ввела против России национальные санкции, которые касаются лиц, участвовавших в пресечении украинской провокации в Керченском проливе. Теперь лицам, находящимся под литовскими санкциями, запрещен въезд на территорию страны, а также ведение финансовых операций в литовских банках.
Использованы фотографии:
https://news.tts.lt/
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