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Директор Службы внешней разведки посетил Кубу

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин посетил с визитом Кубу, где провел встречи с кубинскими коллегами, сообщил руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

Директор Службы внешней разведки посетил Кубу



Глава СВР России посетил Кубу 10 декабря, проведя несколько встреч с руководством кубинской разведки и органов безопасности. Вопросы, поднимаемые на встрече российской и кубинской разведок, не разглашаются. Сообщается, что стороны обсудили вопросы взаимодействия в области защиты национальных интересов России и Кубы. Кроме этого произошел обмен мнениями по различным аспектам региональной безопасности. Поднимался ли на переговорах вопрос размещения на Кубе пункта российской разведки, не известно.

Кроме этого Сергей Нарышкин встретился с первым секретарем ЦК Компартии Кубы Раулем Кастро и председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем.

Напомним, что при Советском Союзе служба внешней разведки СССР имела на Кубе центр радиоэлектронной разведки в Лурдесе, который был главным центром слежения СССР за Соединенными Штатами. Уже во настоящее время вопрос возвращения на Кубу российских специалистов в области радиоэлектронной разведки поднимался последний раз в 2015 году. При этом разговор велся не о восстановлении центра в Лурдесе, а о строительстве нового. На тот момент договориться не удалось.
Использованы фотографии:
пресс-служба Совета Федерации
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