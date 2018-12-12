С верой в Конституцию...

Если и есть какие-то проблемы, то они не связаны с самой Конституцией, а проистекают из других сопряженных с ней факторов — управления, например. Это как с автомобилем — если он крутой, как «Мерседес» или «БМВ», а именно так и выглядит наша Конституция, то это не значит, что она будет хорошо ехать. Ведь многое зависит от водителя и топлива — если они будут ненадлежащего качества, то и автомобиль будет ехать не совсем ровно.

12 декабря в России отмечается День Конституции – день, который когда-то был выходным, а теперь – обычный трудовой, но при этом с неизменным налётом разговоров о том, насколько основной свод российских законов соответствует интересам народа. При этом обсуждение обычно сводится к противостоянию двух непримиримых лагерей.Представители одного считают, что Конституция России такова, что лучше и желать нельзя. Представители лагеря другого уверены, что Конституция писана под диктовку зарубежных партнёров, причём так, чтобы именно их, партнёрские, интересы были отражены в первую очередь. На том оппоненты и стоят. Иногда среди этих контрастных тонов проявляю себя полутона, когда возникают вопросы по поводу внесения определённого рода конституционных поправок. Как пример: увеличение президентского срока, а также срока нахождения в нижней палате парламента депутатов; расширение чьих-либо полномочий за счёт сжатия полномочий других. И т.п.Накануне Дня Конституции человек, призванный конституционный строк оберегать – председатель КС Валерий Зорькин – решил прокомментировать тот самый, основной, свод законов Государства Российского. При этом российскую Конституцию Зорькин почему-то решил сравнить с зарубежной автомобильной техникой. А ведь такая техника... она точно не для всех.По словам Валерия Зорькина, в Конституции, принятой 25 лет назад, есть всё, «если хорошо присмотреться».Глава Конституционного суда России:По словам Зорькина, нужно «правильно ехать», и тогда Конституция будет срабатывать. А вот в противном случае, как подытожил главный конституционный судья России, даже идеальная Конституция может не сработать.Заявления со сравнениями российского свода законов с немецкими марками автомобилей Валерий Зорькин сделал перед представителями Совета Федерации. Видимо, для представителей верхней палаты российского парламента именно такие сравнения более актуальны.На самом деле, мир живёт в таких условиях, когда не только иметь, но и соблюдать Конституцию могут себе позволить только по-настоящему сильные государства – с развитой гражданской составляющей. Для всех остальных стран конституция – это лишь красивая книжица, в которой что-то написано, а вот что… не читали даже представители власти. А даже если и читали, то найдутся внешние силы, которые могут убедить читавших, что на конституционные нормы можно при желании закрыть глаза.Закрыли глаза в феврале 2014 года на Украине. Тогда вдруг выяснилось, что конституционный строй – это что-то необязательное… - то, что легко подправить с помощью грубой силы и спонсорской помощи. Во что в итоге всё это вылилось – разгребают до сих пор. Причём нужно же найти «стрелочников». Как вариант – конечно же, Россия.Соблюдаются ли конституционные нормы в нашей стране? На фоне Украины – безусловно… Но только что за система координат такая, эта Украина, от которой стоит отталкиваться?Поэтому если безотносительно к государству, в котором и три тура президентских выборов – норма, как и фактически силовой разгон Конституционного суда, то можно констатировать, что проблем с соблюдением норм законодательства и у нас хватает. Основная из них заключается в том, что отдельные господа и дамы никак не могут ужиться с мыслью о народе как главном источнике власти в стране. И логику дам с господами, на самом деле, можно и нужно понять. Ну в самом деле… если у тебя нет лишнего миллиарда и если ты в своей жизни даже ни разу не тряс «важной» корочкой, то какой из тебя источник власти, в самом деле? Так… электоратишко… Пластилиновая масса, из которой можно вылепить, в принципе, всё что угодно. Вот будет миллиард – тогда да… А пока ты из тех, для кого тот самый (упомянутый выше) «Мерседес» можно видеть исключительно во владении других «автолюбителей», тогда отойти и не мешайся под ногами.И если этот подход людей, самими собой приравненных чуть ли не к небожителям, в нашей стране изменится при полном соблюдении существующего конституционного строя, то основному своду законов можно будет только поаплодировать. И уж устроить настоящую овацию тем, кто на страже законности и равенства в нашей стране стоит.