Боевой лазерный комплекс «Пересвет» глазами зарубежной прессы

В марте этого года российское руководство впервые официально рассказало о существовании перспективного боевого лазерного комплекса, впоследствии получившего название «Пересвет». Этот образец еще не готов к полноценной службе в армии, но уже показывает определенные успехи. Так, в начале декабря было объявлено о постановке комплекса на опытно-боевое дежурство. Каким образом будут развиваться события в ближайшем будущем, и как скоро армия начнет полноценную эксплуатацию серийных «Пересветов» – пока не уточнялось.Появление необычного российского образца вооружения, использующего т.н. новые физические принципы, не могло не привлечь внимание зарубежных экспертов и журналистов. Начиная с марта, в зарубежных изданиях и на профильных интернет-ресурсах появлялись различные материалы о проекте «Пересвет». Как и стоило того ожидать, имели место как положительные оценки, так и резкая критика. Кроме того, немало авторов публикаций старались сохранять беспристрастность.Пожалуй, самая интересная зарубежная статья о проекте «Пересвет» вышла 6 декабря в американском издании с громким названием We Are The Mighty. Публикация «Russia hasn't shown its laser weapon fire a single time» должна была раскрыть глаза зарубежному читателю и показать ему, чего на самом деле стоят новые российские разработки. Впрочем, сделано это было в грубой форме, с неприличными намеками и странными обвинениями.Статья начиналась с «дружеского напоминания» от автора. Он «напомнил», что Россия всегда лжет о новых технологиях, а также указал, что система «Пересвет» еще ни разу не демонстрировалась в работе. Наконец, автор вспомнил, что лазерный комплекс впервые представили вместе с рядом других «громких» проектов, и этот факт был подан как нечто важное.Впрочем, автор статьи не стал отрицать, что Россия может создать лазерное оружие , или что США могут не готовиться к появлению таких систем у вероятного противника. Однако он призвал не торопиться и не закрывать стратегические объекты зеркалами для защиты от лазеров.We Are The Mighty вспомнили про демонстрационные ролики, показанные весной и в начале зимы, и нашли в них поводы для придирок. На видео были запечатлены только некие устройства из состава комплекса. В связи с этим автор задает издевательский вопрос: это точно был боевой лазер? Может быть, это трейлер с аппаратурой профессионального геймера, тренирующегося в поездках?Также американский автор вспомнил о разработках США в области лазерного вооружения. В частности, он указал, что такие системы нуждаются в особых средствах энергоснабжения. Так, некоторые образцы американских боевых лазеров не использовали электрическое питание, поскольку на тот момент отсутствовали системы энергоснабжения с подходящими характеристиками. В связи с этим комплекс приходилось оснащать «чанами с химикатами». Итогом этого стало появление комплекса, способного сбить ракету, но не на дистанциях реального боя.Однако ситуация изменилась, и теперь существуют лазеры достаточной мощности, использующие электроэнергию. Комплексы такого рода были созданы для армии, ВВС и ВМС США и уже демонстрировались в работе. Новое вооружение устанавливалось на разные платформы, в том числе на бронетехнику. К 2021 году планируется создать боевой лазер и для самолетов-истребителей.В целом, несмотря на грубые выражения и сомнительные оценки, в редакции We Are The Mighty признают, что Россия действительно способна создать новый боевой лазерный комплекс. В связи с этим американским военным, в первую очередь операторам беспилотных летательных аппаратов, следует учиться работать в условиях лазерного противодействия. Однако при всем этом автор называет очевидным факт превосходства США в лазерных технологиях. Также он призывает не паниковать из-за того, что «российская пропаганда» сделала впечатляющие заявления.Статья завершается упоминанием известных новостей о проектах Т-14 и Су-57 в «правильной» трактовке. Автор напоминает о высоких оценках этой техники от российских официальных лиц, но затем иронизирует: оба образца слишком дороги для России, и к тому же ни один из них не работает так, как от него требуется.В качестве примера «особой» реакции на новости из России также можно привести множество публикаций в прессе одной соседней страны. В последние несколько лет любые новости о появлении перспективных российских вооружений приводят к волне, как минимум, критически настроенных статей в украинских изданиях. Впрочем, количество не переходит в качество, и весь вал публикаций такого рода вряд ли достоин подробного изучения.Необходимо отметить, что публикации в стиле We Are The Mighty являются, скорее, исключением. Многие другие зарубежные издания не склонны к грубости и откровенному хамству. К примеру, британский таблоид Daily Mail 5 декабря отреагировал на последние новости о постановке «Пересвета» на опытно-боевое дежурство нейтральной статьей. Впрочем, формат издания привел к появлению кричащего заголовка – «Russia unveils its LASER CANNONS that can destroy targets 'within fractions of a second' and have now begun being deployed» («Россия раскрыла ЛАЗЕРНУЮ ПУШКУ, способную уничтожать цели «за доли секунды», и начинает ее развертывание»).Статья начинается с новости последних дней: Россия представила новое мощное вооружение, которое, как утверждается, может поразить цель «за доли секунды». Вооруженные силы России получили новый «лазер космической эры», названный в честь монаха-воина XVI века. Министерство обороны России опубликовало видеоролик, показывающий некоторые этапы работы комплекса «Пересвет».Британские журналисты отметили, что о характеристиках российского боевого лазера пока почти ничего не известно. Тем не менее, имеются сведения о существовании подобных проектов у ряда зарубежных стран. Эти лазеры предлагаются для поражения ракет и самолетов. Решение таких задач обеспечивается путем воздействия на бортовую электронику с больших дистанций.Также Daily Mail процитировали заместителя министра обороны Юрия Борисова, который ранее в интервью для газеты «Красная звезда» раскрыл некоторые особенности «Пересвета». Он упомянул, что лазер может поразить выбранную цель за доли секунды. Кроме того, он отметил, что ранее лазерное оружие присутствовало только в книгах и кино, но теперь ему удалось дойти до поставок в войска.Как видим, за исключением пары характерных ошибок, публикация в таблоиде Daily Mail имела нейтральный характер. Ее авторы перепутали годы жизни Александра Пересвета и «вернули» на старое место работы вице-премьера Ю. Борисова, но в остальном повели себя сдержанно и, по мере сил, объективно. Что касается громкого заголовка, то он заставляет вспомнить известные особенности таблоидов.Профильные интернет-порталы, по очевидным причинам, тоже не склонны к излишне громким заявлениям и предпочитают публиковать лишь новости без тенденциозных комментариев. К примеру, американское интернет-издание Army Recognition посвятило последним новостям из России статью, едва ли не полностью состоящую только из цитат из официальных источников. Новости получила простейший и логичный заголовок: «Russian combat laser systems go on experimental combat duty» – «Российская боевая лазерная система идет на опытно-боевое дежурство».Российские лазерные системы «Пересвет» начинают опытно-боевую службу, пишет Army Recognition со ссылкой на газету «Красная звезда» – рупор российских вооруженных сил. Поставка такой техники началась в 2017 году, и теперь начинается новый этап ее службы. Также американский портал процитировал данные об обучении личного состава для эксплуатации перспективной техники. Переподготовку расчетов для «Пересвета» провели на базе Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского и на предприятиях, занятых в проекте.Наконец, приводится краткая история перспективного проекта, доступная из открытых источников. Army Recognition напомнили о речи Владимира Путина 1 марта 2018 года, а также о других сообщениях более позднего времени. В частности, зарубежные авторы знают о методах развертывания систем «Пересвет». Для них были оборудованы специальные площадки для развертывания и построена вся необходимая инфраструктура.Не секрет, что определенная категория средств массовой информации, имеющая широкое распространение за рубежом, привычно интерпретирует любые новости в специфической манере, необходимой для привлечения внимания. Последние новости о «Пересвете» не стали исключением, и их тоже сделали поводом для почти что паники. Так, британский таблоид Daily Star, в отличие от «Дейли Мейл», не стал пересказывать новости в нейтральном ключе. 5 декабря он опубликовал статью под заголовком «Russia deploys laser cannons that can obliterate SATELLITES 'in seconds'» («Россия развертывает лазерные пушки, способные уничтожать СПУТНИКИ «за секунды») понятно содержания.Daily Star сразу пугает читателя: новые разрушительные лазерные пушки Владимира Путина, способные поражать цели в космосе за несколько секунд, уже развернуты. Система «Пересвет» была введена в эксплуатацию 1 декабря – всего через несколько месяцев после того, как руководство США сочло эту разработку поводом для беспокойства.5 декабря Минобороны России опубликовало пугающее видео, показывающее новый образец военной техники. Массивное изделие с лазером прячется в хорошо защищенном укрытии. Оператор с пультом дистанционного управления с легкостью поворачивает лазерную пушку в нужном направлении. После быстрой демонстрации лазерную установку спрятали под многочисленными средствами защиты.Видео распространялось с комментарием: «Пересвет» способен эффективно отражать воздушные атаки и поражать спутники на орбите Земли. Daily Star напомнило о сообщениях июня этого года, когда впервые появилась информация о противоспутниковой роли «Пересвета». Также британское издание процитировало наиболее интересные отрывки из недавнего интервью Ю. Борисова. Примечательно, что его вновь назвали заместителем министра обороны.Британский таблоид не упустил возможности еще раз напугать публику, на этот раз прочими перспективными российскими проектами. Читателям напомнили о всем спектре новых проектов, представленных в начале марта российским президентом.Совсем не трудно заметить, что зарубежные средства массовой информации не являются некой единой средой, в которой царит полное согласие по всем вопросам. Разные издания, имеющие отличающиеся задачи или принадлежащие к различным кругам, высказывают широкий спектр мнения по одним и тем же темам. Рассмотренные нами примеры реакции зарубежной прессы на новости о российском боевом лазерном комплексе «Пересвет» прекрасно подтверждают отсутствие общих суждений.При этом в случае с «Пересветом» и прочими перспективными российскими разработками имеет место явное разделение мнений на несколько групп в соответствии с направлением изданий. Так, таблоиды и другие не вполне серьезные средства массовой информации, по известным причинам, склонны к гиперболизации явлений, событий и угроз. Издания с ярко выраженной военно-политической позицией, такие как We Are The Mighty, тоже преувеличивают, но в ином направлении. В этом случае имеют место преуменьшение реальных заслуг, придирки и не вполне адекватные оценки либо прогнозы. В отдельных случаях также стоит ожидать некорректные заявления или даже откровенную ругань.Относительно объективную оценку ситуациям и проектам пытаются давать лишь профильные ресурсы, собирающие и обрабатывающие доступную информацию. Продуктивная деятельность таких интернет-изданий и справочников ограничивается дефицитом информации по отдельным разработкам, однако они не пытаются компенсировать недостаток сведений громкими заявлениями.В целом, из последних зарубежных публикаций следует несколько выводов. Первый и самый главный: зарубежные специалисты и пресса действительно заметили российский лазерный боевой комплекс «Пересвет», проявляют интерес к нему и стараются следить за новостями. Также есть основания полагать, что российский боевой лазер действительно стал поводом для опасений, и новости о старте его опытно-боевой эксплуатации усиливают беспокойство.По всей видимости, в обозримом будущем лазерный комплекс «Пересвет» пройдет необходимые проверки и доводку, после чего поступит на вооружение и начнет полноценное боевое дежурство. Следует ожидать, что новости о подобных событиях вновь привлекут внимание зарубежной прессы и станут поводом для новых публикаций. И уже сейчас понятно, что нам предстоит увидеть статьи и материалы самого разного характера, как объективные, так и критически настроенные или призванные ужаснуть читателя.