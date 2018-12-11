Самоходный миномёт 2С41 "Дрок" выйдет на госиспытания в 2019 году

Государственные испытания новейшей минометной системы "Дрок", создаваемой в интересах ВДВ, пройдут в следующем году на полигонах Минобороны России, сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.Разрабатываемый, в первую очередь, для подразделений ВДВ, минометный комплекс "Дрок" представляет собой 82-мм казнозарядный миномет 2С41 с ручным заряжанием, установленный на бронеавтомобиле "Тайфун-ВДВ". Стрельба ведется из боевого отделения броневика как обычными боеприпасами, так и новыми минами с увеличенной дальностью стрельбы и могуществом. Темп стрельбы составляет до 12 выстрелов в минуту на дальность от 100 до 6000 метров. Имеется возможность выноса миномета для стрельбы с грунта. Возимый боекомплект составляет 40 мин, хранящихся в боевом отделении. Экипаж 4 человека.Кроме миномета, на броневике, прямо над местом водителя, установлена дистанционно управляемая установка с пулеметом, а также дымовые гранатометы. Также на крыше установлены блоки аппаратуры комплекса оптико-электронного противодействия.Минометный комплекс 2С41 "Дрок" сохранил базовые габариты броневика "Тайфун", но боевая масса увеличилась до 14 тонн.