Тайны мадам Мэн. В торговой войне с Китаем американцы перешли на личности

Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия освободил под залог финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, арестованную в Ванкувере в начале декабря. Об этом сообщает Bloomberg

В одном из московских офисов компании Huawei Technologies, расположившемся на пересечении МЦК с Алтуфьевским шоссе, допоздна не гаснут окна. Однако на вопросы о ситуации с финансовым директором Мэн Ваньчжоу там отвечать отказываются, ссылаясь на то, что это дело центрального аппарата корпорации. Не комментируют и сообщения о том, что её супруг уже предложил за освобождение г-жи Мэн залог в 11 млн. долларов.Мэн Ваньчжоу задержали в Канаде, причём без предъявления конкретных обвинений, а лишь по подозрению в осуществлении переводов средств компании Huawei в Иран, Судан и Ливию. А это прямое нарушение американских санкций из числа тех, что введены совсем недавно. Канаду в качестве места задержания выбрали явно не случайно, так как именно в этой стране компания Huawei Technologies уже успела обосноваться так, что вовсю теснит конкурентов, прежде всего американскую Apple.10-процентная прибавка во внешнеторговом обороте с Китаем, отмеченная уже в этом году, явно свидетельствует о том, что китайцы готовы превращать северного соседа США в своеобразный плацдарм в развернувшейся торговой войне. Но если бы речь шла только о товарной китайской экспансии, американцы вполне могли бы ограничиться штрафами и пошлинами. Устраивая сейчас что-то вроде показательной порки, США фактически признают, что явно обеспокоены нахальным покушением глобального конкурента на святое: на их лидерство в сфере высоких технологий.У американцев всегда были серьёзные претензии к китайским фирмам, работающим в IT-сфере. Они и раньше были намного шире, чем нарушение каких-то там очередных санкций. Даже против Ирана, из которого в США вот уже несколько лет лепят врага покруче России. В первую очередь американцев волнует нарушение прав интеллектуальной собственности, а также промышленный и кибершпионаж. Однако ради наполнения потребительского рыка, со всем этим можно как-то мириться, но лишь до тех пор, пока это не касается чего-то глобального. А сегодня речь идет уже о том, какие компании будут допущены Америкой к созданию сетей пятого поколения, как для мирных, так и для военных целей.Корпорация Huawei Technologies – это не просто один из мировых лидеров в области связи и телекоммуникаций. Она фактически первой в мире перевела из сферы разработок в сферу реальных услуг те самые технологии связи пятого поколения, названные 5G. Эти технологии заметно опережают современный уровень мобильных коммуникаций в Северной Америке, и не только. На основе сетей 5G можно вести речь о создании технической базы для реального перехода к полностью цифровой экономике. И ведь делается это китайцами не где-нибудь, а под боком у США.Однако наказывать Канаду за сотрудничество с Китаем – это вообще-то дурной тон, да и непатриотично как-то в отношении соседа, которого в США всегда считали и считают «ручным» или «карманным». Значит, пора наказать Китай, а на войне, пусть и торговой, вроде как все средства хороши. И всё же после того как к мерам против Huawei Technologies американцам удалось подтянуть ещё пять стран, соответствующая отмашка канадцам из Вашингтона была дана отнюдь не сразу. И под козырёк канадские правоохранители взяли отнюдь не сразу, хотя премьер-министр Канады Джастин Трюдо не стал отрицать, что был проинформирован о задержании Мэн Ваньчжоу. Да и сейчас в Канаде не очень торопятся с экстрадицией в США китайского топ-менеджера.В итоге получилось так, что арест мадам Мэн случился, когда прошло чуть больше недели с того дня, как США и Китай заключили трехмесячное перемирие в торговой войне. Благодаря ему с американской стороны не будут вводиться 25-процентные пошлины на китайский импорт. Речь шла как минимум о 200 миллиардах долларов, которые должны были бы перекочевать из китайской казны в американскую. Такое масштабное нарушение устоявшегося баланса могло так шарахнуть по всей мировой торговле, что и генеральная ассамблея ООН не помогла бы.И вдруг такое. С первым ответом на арест Мэн Ваньчжоу Китай медлить не стал, запретив продавать в стране сразу все устаревшие модели Apple. Но дальше всё может принять куда более серьёзный характер, так как подобного рода переход американцев на личности носит слишком уж показательный характер. Сегодня всему миру стало известно, что госпожа финансовый директор – дочь Жэнь Чжэнфэя. Он не только основатель компании Huawei Technologies, но и один из высокопоставленных функционеров Компартии Китая.Заложница такого уровня может кому-то показаться весомым аргументом в нынешнем противостоянии, тем более что это тот самый случай, когда нет дыма без огня. Но в деловой этике подобные операции тем более считаются дурным тоном. Слишком уж много прав дают они оппоненту в плане ответных асимметричных действий. Пока Китай давит только на Канаду, для которой под угрозой срыва оказывается расширенное торгово-экономическое соглашение с КНР. А с ругой стороны канадцам приходится терпеть не менее мощное давление от вашингтонской администрации.Пикантности ситуации с Мэн Ваньчжоу придаёт и тот факт, что официально канадцам дали отмашку из Вашингтона на её арест по причине нарушения санкций, которые были введены совсем недавно – в августе 2018 года, а подкорректированы и вовсе в ноябре. Но при этом период противоправных действий китайского электронного гиганта, который так обеспокоил американских санкционеров, затрагивает деятельность концерна ещё с 2016 года. А тогда никаких санкций против Ирана, как впрочем, и против Ливии с Суданом, касающихся сферы IT-технологий, просто не было.Дональд Трамп, которого все почему-то числят прагматиком, объявляя торговую войну Китаю, скорее всего рассчитывал на то, что товарам из Поднебесной найдётся если не достойная, то уж точно более дешёвая замена. На деле всё оказалось гораздо хуже – почти вся потребительская продукция из Малайзии, Индонезии, Вьетнама и даже Тайваня, это по сути, всё тот же Китай, перешитый или же просто с грамотно переклеенными лейблами. Но при этом едва ли не всё, что можно было бы подвести под санкции, обложить завышенными пошлинами, вовсе запретить к продаже, так или иначе будет завязано на Китай. Лицензиями, крадеными технологиями, долями в акционерном капитале. Так уж устроен современный мир.В общем, американцам без китайских товаров – не жизнь. К тому же теперь всем понятно — бьёшь по России или по Ирану, попадаешь по своим. И от этого уже, как от осени, не спрятаться, не скрыться. Санкции в любом их виде регулярно цепляют «своих», например, тех же европейцев, да так, что Трампу и Ко постоянно приходится делать исключения, оговорки, давать какие-то сроки на исправление. И если Иран ещё можно наказывать за продажу нефти, то с русским газом и той же нефтью такое уже явно не проходит.С Китаем ещё хуже – куда ни кинь, всюду клин, вплоть до стратегических потребностей самих же США. Но мадам финансовый директор, очевидно, потому и попала на крючок, что у американцев есть что предложить Пентагону вместо продукции Huawei Technologies. В ответ на её арест в Поднебесной, как видим, отсиживаться в окопах не стали. Хотя понятно, что и китайцам без американского рынка несладко придётся. Но не прошло и недели, как суд в Китае запретил Apple продавать старые модели iPhone.Основанием для такого «своевременного» решения стала жалоба компании Qualcomm, занятой производством чипов, которая вообще-то была подана ещё в прошлом 2017 году. Документ именно теперь вытащили на свет божий, напомнив, что Qualcomm обвиняет американского конкурента в нарушении патентов, что всегда считалось если не прерогативой, то любимым занятием именно китайцев. Вслед за этим прошла информация о том, что партнёр Huawei, компания Menpad из Шеньчженя, производящая жидкокристаллические экраны и электронные компоненты, ввела штрафы для сотрудников, покупающих смартфоны Apple.Однако по сравнению с действиями американской стороны всё это пока выглядит как комариные укусы, тем более что параллельно с этим Китай вдруг пошёл на попятную в вопросе пошлин на американские автомобили. Не исключено, что на самом деле это всего лишь подготовка настоящих ответных мер. Или желание китайской стороны дать возможность оппоненту вовремя одуматься, так или иначе смягчив ситуацию, а может быть и вовсе спустить её на тормозах.Остаётся напомнить, что ещё несколько дней назад в том самом московском представительстве Huawei Technologies с нескрываемым воодушевлением комментировали те самые договорённости, которых достигли 1 декабря американский президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин. Интересно, как США с Китаем будут мириться теперь, после того как китайцы ответили ударом на удар? А ведь мириться придётся в любом случае, даже если ради этого придётся отказаться от услуг ВТО и наплевать на ГАТТ – многолетнее соглашение по тарифам и торговле, которое действует в современной редакции с 1994 года, а всего — аж с 1947-го.