Другой ленд-лиз. "Утёнок" GMC DUKW-353

Не поверите, но материал об очередном герое нашего сериала очень трудно даже просто начать. Трудно потому, что это действительно незаурядная машина. Машина, родившаяся во время Второй мировой и все ещё живущая даже сегодня. И именно потому известная всем и не известная почти никому.Ладно, попробуем начать.Итак, герой нашего рассказа автомобиль... Нет, что-то не совсем так.Герой нашего рассказа транспортер... Опять не то.Герой нашего рассказа катер... Нет, снова мимо.Герой нашего рассказа паром понтонного типа... Господи, да что это в натуре-то?Да, признаемся, никогда еще у нас не было проблем такого характера. Опиши, понимаешь, то, не совсем понятно, что. Но слава уставам, они помогают порой. На этот случай есть универсальный способ-официоз.Герой нашего рассказа — амфибийное транспортное средство GMC DUKW-353. По-солдатски — "Утенок" (DUСK).Машина во многом революционная. Начиная от предназначения и заканчивая производителями.В апреле 1941 года появился совместный продукт автомобильного концерна и... судостроительной фирмы! Выпуском нового десантно-транспортного плавающего длиннобазового 2,5-тонного грузового автомобиля-амфибии GMC DUKW-353 занимались концерн "Дженерал Моторс"(General Motors Corporation) и судостроительная фирма "Спаркмен и Штефен"(Sparkman and Stephen) из Нью-Йорка.Вот вам и wonder machine. По полной программе.Следует заметить, что тот автомобиль, который известен всему миру как «Утенок», в 1941 году выглядел несколько иначе. Его появление в современном виде в серии началось только через год, весной 1942 года. А две предсерийных амфибии так и остались «полигоном для отработки» конструкторских решений. К опытным образцам мы ещё вернемся.Сегодня, когда большинство боевых машин научились если не плавать, то ходить по дну и не тонуть, сложно представить время, когда об амфибиях даже не задумывались. Современная молодежь удивляется тому, что во время Великой Отечественной войны наши солдаты форсировали реки на плотах, лодках и вообще на всем, что могло держаться на плаву.И это несмотря на то, что по большому счету, Советский Союз – единственная в мире страна, где полноценно смогли в плавающие танки перед Второй Мировой.А между тем, даже в конце 30-х годов прошлого столетия разговорах о плавающих автомобилях не велось. Зачем? Автомобиль — это тягач, это быстрый способ перемещения личного состава, это, если угодно, средство доставки грузов и связи. И плавать ему нет необходимости.Но уже в конце 30-х — начале 40-х годов военные стали задумываться о именно таком транспортном средстве. Пока не об автомобиле. Скорее, о катере.Дело в том, что всем было понятно, что на американском континенте войны не будет. Как и то, что участвовать в предстоящей войне США придется. А значит, американская армия будет перемещаться на другие континенты и острова.Следовательно, будут необходимы машины, которые смогут преодолеть расстояние между морскими десантными судами и берегом. Машины, которые бы могли перевозить солдат и вооружение от борта до берега. А ещё лучше, прямо до позиции. Либо, через реку или озеро. Рейн, например. Или Майн.Именно это задание и было сформулировано перед конструкторами и инженерами США. Создать то, не знаю, что, но чтобы было хорошо! Примерное так.Основные работы по созданию нового транспортного средства начались с двух крупнейших компаний США – «Форд» и «Дженерал Моторс». Однако, компании «раздербанили» заказы на необходимые машины. «Форд» занялся водоплавающими джипами, а «Дженерал Моторс» — грузовиками.Очень часто приходится читать о том, что спроектировали первые амфибии специалисты из фирмы «Мармон-Херрингтон» (Marmon-Herrington). Тут следует уточнить, откуда появились такие слухи и чем занималась эта фирма в то время.Самостоятельная автомобильная фирма «Мармон и Харрингтон» к 1935 году находилась в трудном положении. И именно тогда руководство пошло на контракт с «Фордом». «Мармон и Харрингтон» стали переделывать заднеприводные «Форды» в полноприводные. Всего к 1940 году фирма предлагала около 70 полноприводных моделей и их модификаций на основе автомобилей «Форд».Именно этот опыт и обусловил участие «Мармонов» в создании новых амфибий. В этом случае специалисты фирмы «Мармон Херрингтон» не только выполнили компоновку машины, но и спроектировали коробки отбора мощности с приводом на винт и лебедку, сам винт с водяным рулем, откачивающие трюмные насосы, теплообменники двигателя с мощной системой вентиляции и ряд других агрегатов.Потрудились над созданием «Утенка» и кораблестроители. Точнее, судостроительная компания (морская архитектурная фирма) «Спаркмен и Штефен». Именно специалисты этой компании разработали корпус данного автомобиля. От классической лодки катерного типа специалисты отказались сразу. Наличие колес практически ликвидировало все преимущества данного корпуса.Лодку нового автомобиля спроектировали по типу понтона. Понтонный тип позволял увеличить плавучесть и грузоподъемность за счет двух поплавков впереди (моторное отделение) и сзади корпуса. Корпус сваривали из листовой стали 1,9 мм. При этом учитывали и предназначение автомобиля.Силовые раскосы и усилители не только выполняли свою основную функцию в воде, но и не мешали автомобилю при движении по суше. В корпусе имелись выемки для колес, осей, карданных валов и гребного винта. Но самое главное, корпус амфибии не был несущим.Теперь необходимо вернуться к прототипам «Утенка». Проектирование прототипов проводилось на основе автомобиля GMC ACKWX 353. Именно этот грузовик планировался как основа нового типа автомобилей. Однако, к моменту начала серийного выпуска базовым грузовиком стал GMC CCKW-353.Так что, под водоплавающим корпусом прячется уже известный нашим читателям «Джимми»!Так как же был устроен наш герой? Пройдемся по узлам и агрегатам амфибии, по возможности не возвращаясь к исходному грузовику.Итак, внутри лодки был установлено практически серийное, с некоторыми изменениями, связанными с «водоплавающими способностями», шасси «Джимми».Сама лодка разделена на три отсека или части. Соответственно, носовую (моторную), десантную (грузовую) и кормовую.В носовой части находились двигатель и радиатор, доступ к которым был возможен через два специальных люка. Первый люк обеспечивал обслуживание радиатора, а также глушителя, и служил для выхода нагретого воздуха из моторного отделения. Второй люк обеспечивал непосредственный доступ к двигателю.Следом за двигателем располагалось отделение управления — панель приборов, руль, сиденье водителя (или рулевого) и правое сиденье для его помощника или командира. Это отделение спереди было защищено ветровым стеклом, а по бокам — пристяжными брезентовыми боковинами. Сверху мог натягиваться тент. На части машин над отделением управления на турели мог устанавливаться 12,7-мм крупнокалиберный пулемет «Браунинг» М2.В дополнение к обычным органам управления GMC, в отделении управления находились рычаги для включения гребного винта, клапанов насосов, а также тумблеры для включения подкачки шин. На амфибиях DUKW с регулируемым давлением воздуха в шинах монтировался постоянно подключенный к двигателю двухцилиндровый компрессор.Грузовое отделение, рассчитанное на 25 человек, имело внутренние размеры 3780 х 2080 х 710 мм. Кормовой аппарели не было. Погрузка и выгрузка людей и грузов осуществлялись через борта. Для удобства военнослужащих десантное отделение можно было прикрыть сверху брезентовым тентом, который натягивался на специальные дуги.Кстати, «Утенок» хоть и водоплавающий, но грузовой автомобиль. И стандарты армейского грузовика на него распространялись точно так же, как и на сухопутных собратьев. Отсюда стандартная грузоподъемность. На суше автомобиль перевозил 2 429 килограммов груза, а вот на воде вообще 3 500 килограммов!Подвеска и ходовая часть (двухлонжеронная рама, лонжероны коробчатого типа) амфибии DUKW не отличались от базового грузового автомобиля. Все шины были односкатными увеличенного размера с крупным рисунком протектора, обозначаемым «реверсивный вездеход», с единой колеей.Для повышения проходимости и клиренса снабжались десятислойными покрышками 11.00-18 вместо 7.5-20 обычных грузовиков. Централизованная подкачка шин, примененная на этом автомобиле, сделала GMC DUKW первой серийной американской машиной с подобной системой.Кстати, централизованная система подкачки шин на ходу позволяла регулировать давление от стандартных 2,8 кг/кв. см до 0,7 кг/кв. см. Таким образом, автомобиль при нормальном давлении в шинах имел максимально возможную скорость при движении по твердым поверхностям (шоссе) и максимальную проходимость в мягком грунте (при выходе на берег).Вообще проходимость амфибии была очень неплохой: важный параметр крутизна преодолеваемого подъема, особенно актуальная при выезде на берег, составляла 31 градус, радиус поворота на суше 11 метров.Очень интересно решена проблема управления амфибией в движении. Управление при плавании осуществлялось с помощью руля, расположенного сразу за винтом. Специального механизма включения/выключения водного руля у «Утенка» нет. Руль был постоянно связан с рулевым механизмом тросовой передачей и мог поворачиваться в обе стороны синхронно с поворотом передних колес автомобиля.Не менее интересна и конструкция гребного винта. Трёхлопастной гребной винт диаметром 635 мм был установлен в специальном тоннеле, расположенном в кормовой части машины и связан с коробкой отбора мощности сразу тремя карданными валами. Что обеспечивало максимальную скорость движения по воде 9,6 км/ч!Совокупность этих механизмов дала прекрасный результат при управлении на воде. Амфибия имела радиус циркуляции до 6,2 метра! Да и запас хода по воде 62 км!Кстати, морское применение этих специальных машин обусловило и появление в их характеристиках нетипичных водных параметров: высота надводного борта (от ватерлинии до палубы) в носовой части 584 миллиметра, в кормовой части 457 миллиметров, осадка до передних колес – 1,12 метра, по задним колесам 1,24 метра.Немаловажной частью любой плавающей машины являются механизмы сброса воды из корпуса. Учитывая то, что DUKW работал при высоте волны до 3 метров, а корпус не был герметичным изначально, конструкторы расположили в машине сразу два насоса для откачивания воды. Центробежный и шестереночный. Оба насоса приводились в действие от гребного вала.В кормовой части машины расположена лебедка и бак для горючего. Первоначально лебедка предназначалась для облегчения погрузочно-разгрузочных работ. Тягловое усилие лебедки 9 т. Но уже вскоре после первого боевого применения амфибий стало ясно, что использовать лебедку можно и для самовытаскивания.Кстати, «Утенок» при десантировании перевозил на побережье не только боеприпасы, десантников и прочие грузы, но и вполне серьезную артиллерию. Например, пушки и минометы с расчетами.Как и большинство американских автомобилей того времени, первыми в боевых условиях амфибии DUKW испытали англичане при высадке десанта на остров Сицилия в 1943 году. «Утята» показали себя с самой хорошей стороны. Поэтому было принято решение увеличить их выпуск.Если с марта 1942 года массовым производством GMC DUKW-353 занимались заводы компании Yellow Truck & Coach Mfg, то с 1943 года сборку этих автомобилей начала и компания Pontiac. В 1943 году было изготовлено 4 508 амфибий данного типа, а всего до конца 1945 года — 21 147 единиц.Важность этого автомобиля для американской армии признали достаточно быстро. Почти сразу после начала поступления этих автомобилей в американскую армию было создано амфибийное инженерное командование. Именно этому командованию подчинили инженерные полки и батальоны, оснащенные GMC DUKW.Примерно такую же схему использовали и у нас. Правда, специального командования не создавали. Амфибии находились в составе специальных отдельных батальонов плавающих машин, вместе с легкими плавающими танками.Возможно, создание специальной управленческой структуры для этого вида инженерных машин не произошло потому, что поступать они в СССР начали только во второй половине 1944 года. Это и обусловило достаточно точечное применение амфибий на советского-германском фронте.Известно о широком применении данной технике при форсировании рек Даугава и Свирь. Большую помощь GMC DUKW оказали при проведении Висло-Одерской операции. Много жизней советских солдат спасли тогда эти неказистые автомобили-катера...Ещё больший успех имело применение GMC DUKW-353 в советско-японской войне в августе 1945 года. Во время боев в Маньчжурии применение амфибий позволило решить боевые задачи с существенно меньшими потерями, чем при использовании обыкновенных средств переправы.Ну и традиционные технические данные героя материала:Габаритные размеры:Длина: 9,45 мШирина: 2,5 мВысота: 2,17 м.Масса полная: 6,5 т.Грузоподъемность: 2 300 кг (на суше), 3 500 (на воде)Силовая установка: 6-цилиндровый бензиновый двигатель GMC мощность 94 л.с.Максимальная скорость: 80 км/ч на суше, 10,2 (9,6) км/ч на водеЗапас хода: 640 км на суше, 93 (62) км на водеЭкипаж: 2-3 человекаНу и последнее. Сравнивать это чудо природы, сами понимаете, не с чем. Ничего подобного у нас тогда, к огромному сожалению, не было. А жаль.