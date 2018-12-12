Хотите понять русскую душу? Избавьтесь от ненависти!

Александр Блок в своем бессмертном стихотворении «Скифы» сравнил Россию со сфинксом, представляющим для Запада непостижимую загадку. Как известно, для победы над врагом нужно сначала попытаться влезть в его шкуру и попытаться стать им.Что сегодня и пытаются сделать сотрудники спецслужб, мыслители, политологи и ученые. Больше всего этих исследователей смущает то обстоятельство, что русские, очевидно являясь в этническом, антропологическом и культурном плане европейцами, при этом функционируют и мыслят как-то иначе. А то, что сегодня принято называть европейскими ценностями, и вовсе категорически отвергается абсолютным большинством наших сограждан.В контексте гибридной войны важнейшее место занимают психологические операции. А как их проводить, если ее объект, психология неприятеля, не совсем ясна, а ее уязвимые места до конца не выявлены?Достаточно показательным примером этих поисков и исследований является статья, напечатанная в польской газете Fronda, перевод которой размещен на сайте ИноСМИ.Можно ожидать, что поляки, достаточно близкие к нам в этническом и географическом плане, а также на протяжении всей своей истории тесно контактировавшие с нами, могут сказать про Россию гораздо больше, чем, скажем, голландцы или португальцы.В этой мысли укрепляешься, когда в первых же строках статьи читаешь, что проблемы в понимании России у западных людей связаны с тем, что они смотрят на нашу страну через призму европоцентризма и соответствующих ему представлений и критериев. В то время как исторические пути России и остальной части Европы разошлись еще в 11 веке в результате раскола Вселенской церкви и отпадения от нее католиков. При этом православие стало базисом и стержнем русского менталитета, определило его шкалу ценности и устремления.Впрочем, на этом здравые мысли и справедливое изложение фактов завершается. Дальше автор объявляет российскую политическую систему и ее религиозную основу «патологической», противопоставляя ее католицизму, «который на протяжении веков защищал права подданных от деспотизма властей (привет гугенотам!), а также выступал институтом, способствующим формированию социального капитала и развития науки (привет Джордано Бруно!). В России, в свою очередь, религия стала инструментом власти, служащим порабощению людей».Далее автор пускается в богословие и заявляет, что «патологическая иррациональная духовная традиция православия провозглашает непознаваемость божественной сущности, а также возможность слияния с богом в единое целое при помощи молитвы, медитации и дыхательных упражнений». И это при том, что православное учение категорически не одобряет медитацию и дыхательные упражнения, относя их к оккультным практикам!Далее и вовсе православие объявляется «сектантским религиозным продуктом», наполненным с XV века «языческим содержанием», не являющимся христианством.Почему именно с XV века? Что произошло в пятнадцатом столетии? А вот что: «В 1439 году Ферраро-Флорентийский собор (признававший верховенство папы римского) предпринял попытку объединить христиан, но Москва отвергла ее: она ориентировалась на экспансию, а православие могло оказать пропагандистскую поддержку в продвижении империализма». То есть, если верить автору, коварные москали замыслили имперскую экспансию еще за 41 год до падения татаро-монгольского ига. А стали «язычниками» именно потому, что отвергли Флорентийскую унию.Далее мы узнаём: «Успех коммунистической революции в России также был связан с тем, что православие, в отличие от католицизма, говорящего об индивидуальном спасении, провозглашает спасение коллективное, а коммунизм с этим коллективизмом отлично сочетался. «Всем остальным народам Восточно-Центральной Европы коммунизм был навязан», а россияне поддержали коммунистическую революцию сами.Далее выясняется, что православие стало основой… хасидизма, «обещающего обретение единства с богом посредством танца, пения и экстатической молитвы». Хасидский цадик, как и православный старец, мог не быть мудрецом: ему достаточно было «видеть» будущее и «исцелять». «Православный исихазм и еврейский хасидизм создали «очень важный пласт духовной и ментальной общности» между русскими и евреями», — уверяет автор, вероятно, обращаясь к антисемитским настроениям, всегда распространенным в польской аудитории.Статья содержит еще немало не менее нелепых и бредовых утверждений, которые, пожалуй, даже в «Союзе воинствующих безбожников» сочли бы перебором. Некоторые из них настолько лживы и манипулятивны, что списать их на недостаточную информированность автора (который, например, путает Филофея, патриарха Константинопольского, и Филофея, старца псковского Спасо-Елеазарова монастыря) не получается. Ведь даже в Польше есть Польская православная церковь, а необходимые для материала исторические факты можно уточнить в Интернете!По всей видимости, проблема в том, что автор просто так и не сумел определиться с жанром своей статьи. Начав ее как аналитический материал, он продолжил и завершил как пропагандистский пасквиль. В силу испепеляющей «личной неприязни».Отметим, что подготовка к войне включает не только всестороннее изучение неприятеля, но и пропагандистское обеспечение будущей бойни, важная составляющая которой – «расчеловечивание» потенциального противника. Эта методика обращена на свою страну и ее союзников, и ее цель убедить, что неприятель – это носитель зла, слуга дьявола, что, строго говоря, это не совсем человек или даже совсем не человек. Так, например, Порошенко заявлял: «Очищение Славянска от банды нелюдей имеет огромное символическое значение».Его поддерживал Арсений Яценюк: «Солдаты погибли, защищая нашу землю от интервентов, нанятых нелюдями. Очистим нашу землю от этой нечисти». Для обозначения противника используется нечеловеческое обозначение вроде «вата», «колорады» и так далее.Таким образом достигается одобрение обществом агрессивных шагов против неприятеля и помогает солдатам «отключить» естественный «предохранитель», препятствующий совершению убийства.Известный советский писатель и фронтовик Даниил Гранин, вспоминая начало войны, говорил: «Для нас эта война была такой трудной, потому что мы начинали её без ненависти, нам нужно было время, чтобы преодолеть своё нравственное удивление».«Помню, однажды всем взводом агитировали раненного в ногу ефрейтора: мол, пролетарии всех стран, соединяйтесь, ты же брат, рабочий человек, поэтому не должен воевать с рабочими и крестьянами! А он смеялся нам в лицо. И отвечал с презрением в голосе: «Вы напрасно надеетесь на победу. Мы прогоним вас за Урал, а эти земли возьмём себе. Разве вы солдаты? Вы не умеете воевать, вы дикари, низшая раса». В конце концов мы научились ненавидеть».Вскоре товарищи этого ефрейтора, бодро начавшие войну и легко сделавшие свои первые выстрелы в славянских, тюркских, кавказских «унтерменшей», убедились, что все совсем не так, как им говорили. Но для пушечного мяса подобные заблуждения не столь критичны. Дело в том, что подобным образом оказались дезинформированы и те фигуры в иерархии Третьего рейха, что принимали военные и политические решения. И тут дело не в том, что германская разведка оказалась несостоятельна — она исправно информировала о происходящем в СССР. Но те, кто составлял на основе разведдонесений аналитические записки и доклады, не рисковали оспаривать представления нацистской верхушки о «колоссе на глиняных ногах» и положения расового учения.В архивах сохранились донесения, составленные уже после начала войны, в которых офицеры вермахта и Ваффен-СС с изумлением констатируют, что технический уровень СССР довольно высок, что ряд вооружений Красной Армии превосходит германские аналоги, что значительная часть русских – образованные люди, они нравственны и религиозны, и при том лояльны советскому правительству. И даже, русские (о, ужас!) в большей степени, чем немцы, обладают «арийскими чертами» (светловолосых и светлоглазых среди них больше). Эти сообщения, прямо опровергающие довоенные представления, секретились и доводились до ограниченного круга нацистских функционеров, дабы не подорвать у немецкого народа веру в победу.Сегодня наши враги вновь оказываются в той же ловушке – собственная пропаганда и воспитанная ею ненависть не дает им трезво и объективно оценить силы и возможности неприятеля, а уж тем более постичь его душу.В отличие от наших врагов, ненависть не застит нам взор. «Нам внятно всё — и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений…» Написанные сто лет назад Блоком строки своей актуальности не утратили.Мы любим и знаем западную культуру и традицию, которая в определенном смысле стала частью нашей собственной национальной культуры. И в отличие от автора упомянутой статьи, нам нет нужды искажать исторические факты, стараясь расчеловечить и обесценить нашего потенциального противника. Или вспоминать старые обиды, смакуя их, расковыривать давнишние раны. Почему так? А просто потому, что мы не собираемся ни на кого нападать, и нам нет нужды заранее «обосновывать» преступные действия, которые мы не будем совершать.