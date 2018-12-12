Обкатка политтехнологий во Франции. Встряхнись, благополучная Европа!

Во Франции все-таки начато расследование возможного вмешательства Москвы в протесты так называемых «желтых жилетов». Хотя, надо признать, как-то вяло и без особого энтузиазма – правительство и Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности просто вынуждены отреагировать на разного рода публикации, появляющиеся в различных СМИ, в первую очередь в английских и американских.К чести французского руководства нужно отметить, что под пристальное внимание расследования попадают все аспекты происходящих событий. В частности, для них не секрет, что основная координация манифестантов и погромщиков проходит через социальную сеть «Facebook», и какого-то выраженного российского следа, насколько можно судить, там до сих пор не обнаружено. Французы не спешат и подтверждать результаты различных «независимых расследований», проводимых преимущественно американскими компаниями, по странному совпадению связанными с разведкой.Так, компания «New Knowledge», руководит которой бывший офицер американской разведки Райан Фокс, через влиятельнейшую британскую газету «The Times» утверждает, что «кремлевская пропаганда» вкладывает немалые силы в сетевые дебаты вокруг беспорядков и акций неповиновения, организованных «желтыми жилетами». Но независимые (от американской разведки) исследователи не подтверждают таких выводов. Скорее, считают они, речь идет о том, что Эммануэль Макрон стал крайне непопулярной фигурой, против которой с удовольствием объединяются все – от шоферов, с которых и начались протесты, до студентов и националистов.Исследователи отмечают также и стремление неких сил поляризовать общественную дискуссию, добиться её дальнейшей радикализации с тем, чтобы повысить активность протестов и, вероятно, дождаться каких-то политических перестановок в руководстве Франции. Но что это за силы, и кому это нужно, никто толком сказать не может.Прежде всего давайте попробуем ответить на вопрос: есть ли в происходящем какая-то польза для Москвы? Есть ли у Кремля мотивы для того, чтобы вкладывать силы и средства во французские протесты, или это действительно чистой воды выдумка наших недоброжелателей?Ответить на этот вопрос однозначно совсем непросто. Да, наверное, Москва могла бы извлечь из ситуации какую-то выгоду. Причем речь даже не о том, чтобы снять Макрона и поставить вместо него Марин Ле Пен – возможно, это и было бы полезно, но вряд ли оказалось бы более продуктивно, чем «назначение» Дональда Трампа президентом США. Нет, выгоды для Москвы кроются в общей дестабилизации на европейском континенте, в возможном сломе политических систем, в создании длительного цикла политической нестабильности в столицах крупнейших стран ЕС. Развитие событий по такому сценарию как минимум обеспечит благополучной Европе собственную головную боль, которая, можно надеяться, отвлечет её от разного рода авантюр на российском направлении. Причем чем сильнее будет этот кризис (а потенциал для этого есть, возьмите хотя бы миграционную бомбу, которая неминуемо сдетонирует при ослаблении государственных институтов в ЕС и понижении уровня поддержки мигрантов), тем выгоднее это для Москвы: раз уж старушка Европа решила стать геополитическим вызовом для России, то чем скорее она "прикажет долго жить", тем лучше.Однако есть и другая сторона медали. В частности, сценарий «цветной революции» впервые реализуется в государстве, имеющем прочные демократические традиции, довольно высокий уровень жизни и сильные государственные институты, в частности, полицию и армию. Более того, протесты никак не направлены против государственной системы, перед «желтыми жилетами» не маячит жупел «злочинной влады», они не кричат «панду гэть» или что-то подобное, абстрактно неприятное.А это уже, простите, предполагает наличие некоторых параллелей с Россией, где тоже в наличии достаточно сильные государственные институты, где основная масса населения вполне довольна геополитическим выбором своей страны, где население, при всех трудностях, не умирает от голода и ему есть, что терять.Возможно, главной ошибкой наших «партнеров» было то, что они слишком отождествляли Украину с Россией. И наивно решили, что рецептура, выписанная Киеву, сгодится и в Москве. Однако практика показала, что Россия ушла от Украины довольно далеко вперед, и майданные рецепты тут устарели даже не на десять лет, а на добрые четверть века.А раз так, события во Франции могут стать для «хозяев мира» бесценным полигоном, где будет отработан новый алгоритм действий против Москвы: более современный, более точный, более эффективный. А значит, Кремль не может почить на лаврах ниспровергателя Хиллари Клинтон и должен очень серьезно отнестись к происходящему в Париже и его окрестностях. А вопрос о том, нужно ли помогать «партнерам» опрокидывать Францию, требует очень серьезной доработки и дополнительного осмысления.Такое объяснение происходящего, кстати, отлично отвечает на вопрос «кому выгодно». Если до сих пор единственной крупной «предъявой» американцев Макрону была только его инициатива по созданию единой европейской армии, которая должна защитить Европу, в том числе, «и от США», то теперь к этому добавляется и интерес, скажем так, научно-подрывной. А действительно, подумали где-то в Лэнгли, не обкатать ли нам технологию свержения власти где-нибудь в благополучной Европе? А тут и французские протесты подоспели…Пока трудно сказать, какой же выбор сделала для себя Москва. Но нужно признать, что события развиваются довольно выгодным для России образом: протесты постепенно распространяются на другие европейские страны, и соблазн слегка простимулировать этот процесс у российских спецслужб сейчас весьма высок. Всеевропейский пожар стал бы отличным возмездием за Украину, за Донбасс, да и за Сирию тоже.Разумеется, на официальном уровне российские власти всячески дистанцируются от происходящего. И правильно делают, тут не поспоришь. Но есть надежда, что Россия научилась видеть открывающиеся для неё возможности: тому пример и Крым, и Сирия. Возможно, увидели её и сейчас.Ну а мы, люди простые и неполиткорректные, можем только громко крикнуть «Гори, гори ясно!» и пожелать Европе побольше политических фейерверков в новогоднюю ночь.Хотя терять бдительности все-таки не стоит. Главная схватка ещё впереди.