Юбилей командира «поющей эскадрильи». 90 лет со дня рождения Леонида Быкова

По материалам из открытых источников

90 лет назад, 12 декабря 1928 года, родился будущий знаменитый советский актер, кинорежиссер и сценарист Леонид Фёдорович Быков. Актер ушел из жизни рано, он погиб в 50-летнем возрасте в результате автомобильной катастрофы, и сегодня мы можем лишь догадываться о том, сколько еще ролей он мог сыграть и какое количество фильмов снять. Для советских, а затем и российских зрителей Леонид Быков навсегда остается одним из любимых артистов. Роли в фильмах «Максим Перепелица» и «Укротительница тигров» сделали его звездой экрана, а его фильм «В бой идут одни старики», в котором он сыграл одну из главных ролей, сделал его образ бессмертным для многих поколений зрителей.Леонид Быков родился 12 декабря 1928 года в селе Знаменка Славянского района Донецкой области в семье простых рабочих. В 1938 году семья переехала в город Краматорск, родители Быкова получили здесь работу на металлургическом заводе. В Краматорске прошло сознательное детство будущего актера, здесь он закончил среднюю школу №6. Здесь же он впервые выйдет на сцену местного ДК имени Ленина, которое спустя много лет назовут именем самого Быкова. Именно здесь впервые проявились его творческие задатки. Уже в младших классах Быков играл в импровизированных спектаклях, которые ставились для других ребят, соседей и родных. В эти постановки тогда были вовлечены его школьные друзья, а сценарии к некоторым из них он писал самостоятельно.В годы Великой Отечественной войны он вместе с семьей с 1941 по 1943 год находился в эвакуации в Барнауле. Здесь юноша, который с детства, как и многие другие советские дети мечтал об авиации, принял решение поступить в летное училище. Первый раз еще в 1943 году он попытался поступить в летное училище в Ойрот-Туре (сегодня Горно-Алтайск), куда была эвакуирована 2-я Ленинградская школа военных летчиков. Естественно, в летную школу 15-летнего юношу, который приписал себе три года, не взяли. Кроме возраста причина была и в низком росте Быкова. Второй раз он поступил во 2-ю спецшколу для летчиков уже в Ленинграде в 1945 году. Здесь он успел проучиться примерно месяц, но после окончания войны училище было расформировано, мечте стать военным летчиком не суждено было сбыться. Хотя позднее Быков все-таки осуществить ее, но уже на телеэкране.После того как мечта о небе не была реализована, Быков вспомнил о своей юности и посещении им театрального кружка при ДК в Краматорске. В 1947 году Быков попытался поступить в Киевский государственный институт театрального искусства, но данная попытка закончилась неудачей, зато ему удалось стать студентом Харьковского театрального института, актерский факультет которого Леонид Быков успешно закончил в 1951 году. После этого он на протяжении девяти лет был актером Харьковского академического украинского театра имени Т. Г. Шевченко, где и обратил на себя внимание кинорежиссеров своими яркими ролями, в том числе ролью стиляги в комедии «Улица трех соловьев, 17». При этом были у него и драматические роли, к примеру, здесь же в Харькове он сыграл Павку Корчагина в постановке «Как закалялась сталь».Свою первую роль в кино Быков сыграл в 1952 году, снявшись в фильме «Судьба Марины». Следующей его киноработой стала известная комедия «Укротительница тигров», которая вышла на советские экраны в 1954 году. В этом фильме Леонид Быков сыграл одну из главных ролей – старпома речного буксира Петра Мокина. Уже в 1955 году Быков снялся в главной роли в другой знаменитой советской комедии «Максим Перепелица». Эти работы сделали Леонида Быкова известным в стране артистом. Снявшись затем в киноповести о войне «Добровольцы» (1958 год), где он сыграл Алешу Акиншина и мелодраме «Алешкина любовь» (1960 год), он лишь укрепился в роли одного из самых известных актеров страны, который был любим многими зрителями. В фильме «Алешкина любовь» он очень удачно воплотил на экране образ наивного влюбленного геолога.В 1959 году актер покидает Харьков и переезжает в Ленинград, где проведет десять лет своей жизни с 1959 по 1969 год, являясь актером и режиссером киностудии «Ленфильм». В 1963 году он пробовался на роль Деточкина в ставшей классикой советской комедии «Берегись автомобиля», но утвержден на роль не был. В том же году он дебютировал в качестве режиссера, сняв первую полнометражную комедию «Зайчик», которая вышла на экраны в 1964 году. Фильм оказался не самым удачным и подвергся нападкам критиков. Хотя даже в этой легкой и развлекательной по духу картине достаточно четко прослеживались важные вопросы о порядочности и нравственной стороне человеческой жизни.Тогда же в жизни самого Леонида Быкова, как об этом говорят в актерских кругах, случился простой. Он не снимал картин и практически не снимался сам. Различные роли ему, конечно же, предлагались, но на его взгляд это были совершенно проходные работы, за которые он не хотел браться и тратить на них свои силы и время. В одном из писем другу актер писал, что не снимается уже год и успел отказаться от 9 сценариев. В другом письме писал, что в простое уже три месяца, отказался от 5 работ. Отмечал, что, кажется, потерял себя и хочет вернуться домой. В 1969 году, поддавшись на уговоры руководителей киностудии имени Довженко, актер перебирается в Киев, но и здесь не получает обещанного ему поля для деятельности, от чего вновь впадает в депрессию. Возможно, этот простой в профессии и душевные терзания были необходимы ему и помогли в дальнейших работах, но они же не могли не сказаться на здоровье актера, который пережил несколько сердечных приступов.Достаточно долго Леонид Быков вынашивал идею своего нового художественного фильма. Он решился приступить к работе над ним в конце 60-х годов прошлого века – это был фильм «В бой идут одни “старики”». Правда, после того как сценарий был готов, дело снова застопорилось. Кинематографическое начальство Госкино Украины оценило историю, предложенную Быковым, как слишком простую, «негероическую». Сценарий действительно был лишен советского пафоса, свойственного многим военным фильмам. Но в этот раз Леонид Быков решил довести свой замысел до конца, сдаваться он не собирался. Возможно, в этом сыграла свою роль и его юношеская мечта стать летчиком, а также желание отдать дань уважения всем пилотам и техникам, сражавшимся с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Быков сделал все возможное, чтобы донести свою историю до зрителя.В каждом городе Советского Союза, на всех встречах со зрителями и поклонниками Быков обязательно читал им отрывки сценария к фильму «В бой идут одни “старики”». После каждого такого прочтения на публике из зала звучали настоящие овации. В результате Быкову удалось убедить чиновников в том, что его история настоящая и зрители хотят увидеть ее на киноэкране. В 1972 году фильм был окончательно одобрен, а 22 мая 1973 года начался съемочный процесс. Стоит отметить, что большую помощь в работе над картиной оказал и трижды Герой Советского Союза маршал авиации Александр Покрышкин, который познакомившись со сценарием картины, распорядился выделить съемочной группе пять самолетов. Для фильма выделили четыре спортивно-пилотажных самолета Як-18П и чехословацкий спортивно-пилотажный Zlin Z-326 «Акробат», который отдаленно был похож на немецкий истребитель Me-109. Для самого Быкова большой неожиданностью стало полное отсутствие советских самолетов периода Второй мировой войны, аналогичная ситуация была и с немецкими машинами. Единственный настоящий раритет – летающий По-2 – был обнаружен в Польше. В ходе съемок картины, самолеты Як-18П постарались сделать похожими на истребители Ла-5.Картина была полностью готова в декабре 1973 года. Но несмотря на восторженную реакцию фронтовиков и лично самого Покрышкина, который присутствовал на премьере, которая прошла в Госкино Украины, за выход фильма в прокат пришлось буквально биться. За картину перед Министерством культуры Украины заступались многие высокопоставленные военные летчики и ветераны, к примеру, главнокомандующий ВВС, Главный маршал авиации Герой Советского Союза Павел Кутахов и дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации Виталий Попков. Окончательному решению о выходе картины в широкий прокат способствовал успех на VII Всесоюзном кинофестивале, на котором фильм Леонида Быкова получил две первых премии – за лучший фильм и исполнение мужской роли, а также специальный приз от Минобороны СССР.В 1974 году фильм «В бой идут одни “старики”», посвященный летчикам-истребителям, сражавшимся с врагом в годы Великой Отечественной войны, вышел в широкий прокат. Картина собрала в кинотеатрах 44,3 миллиона зрителей, попав в десятку самых кассовых фильмов 1974 года – 4 место. Более того, это был единственный фильм в десятке, который был посвящен тематике Великой Отечественной войны. Данная работа Быкова, в которую он вложил свою душу, став и режиссером, и исполнителем главной роли, и одним из авторов сценария впоследствии получила множество отечественных и международных наград на различных кинофестивалях.Особенно можно отметить то, что в основу сценария картины легли реальные события, а герои фильма действительно имели своих прототипов. К примеру, прообразом командующего эскадрильей капитана Титаренко, которого сыграл сам Леонид Фёдорович, был дважды Герой Советского Союза Виталий Попков. Во время войны он командовал «поющей» эскадрильей, которая действительно существовала в 5-м гвардейском истребительном авиационном полку. Поющей ее назвали потому, что в ней имелся свой хор. Узнав о существовании данной эскадрильи, оркестром Леонида Утесова ей были подарены два самолета, построенных на собственные деньги артиста. У Зои Молчановой тоже имелся свой прототип – легендарная советская летчица Надежда Попова. Увековечил в своей картине Быков и своего друга детства Щевронка, который погиб за месяц до завершения войны на территории Чехословакии. Его образ на экране воплотил в жизнь актер Сергей Подгорный в роли «Смуглянки».Именно в 1970-х годах Леонид Быков оказался на пике своей популярности. После выхода на экраны страны «Стариков», которые прославили актера на всей территории СССР, последовал еще один успешный фильм «Аты-баты, шли солдаты», который в 1976 году также попал в десятку самых кассовых лент (7 место, 35,8 миллиона зрителей). В этом фильме Быков также выступил режиссером и сыграл одну из главных ролей. После выхода на широкий экран двух этих фильмов на улицах актера называли не иначе, как именами его персонажей. Останавливавшие его прохожие обращались к нему как летчику Титаренко или просто называли Маэстро. А во втором фильме героя Быкова ефрейтора Виктора Святкина, все зрители знали по его прозвищу «Сват». Так получилось, что два этих фильма стали последними, которые вышли на экран при жизни Леонида Быкова. В 1978 году Быков взялся за съемки фантастического фильма под названием «Пришелец», который был основан на повести «Пришелец-73» Евгения Шатько, но завершить работу на картиной Леонид Фёдорович уже не успел.Незадолго до своей гибели Леонид Быков написал письмо-завещание своим друзьям. В письме он говорил, что чувствует, что в ближайшее время уйдет и больше не протянет. Также он сам срежессировал свои похороны, попросив, чтобы они были скромными, прошли без официоза и почестей. «Никаких оркестров, Дома кино и надгробных речей. А то я встану и уйду – получится конфуз», – писал известный актер. Единственным его пожеланием было то, чтобы на похоронах исполнили его любимую песню «Смуглянка» от начала и до конца.Леонид Фёдорович Быков ушел из жизни 11 апреля 1979 года. Он попал в автокатастрофу на трассе «Минск – Киев» недалеко от поселка Дымер. Возвращаясь на своей «Волге» с дачи, расположенной под Киевом, он попытался обогнать двигавшийся впереди него трактор. При обгоне легковой автомобиль столкнулся со встречным грузовым автомобилем ГАЗ-53. Удар пришелся в район правой передней двери «Волги», от последствий столкновения на встречной полосе известного актера не смог спасти и ремень безопасности. Следствие по этому делу велось очень тщательно, молодой водитель грузовика был признан невиновным, сам Быков был трезв, но допустил оплошность, которая стоила ему жизни, возможно, он ошибся из-за накопившейся усталости.Леонид Быков был похоронен в Киеве на Байковом кладбище. Его заслуги в творческой деятельности были высоко оценены еще при жизни. В 1965 году он получил звание Заслуженного артиста РСФСР, а в 1974 году Народного артиста Украинской ССР. Имя актера носит бульвар в Киеве, а также улицы в Краматорске, Кургане и других городах. В Краматорске, который считается родным городом артиста, его именем назван также Краматорский ГДК. В 1994 году Международный астрономический союз присвоил одной из открытых малых планет имя Леонида Фёдоровича Быкова.Подробнее о жизни и творческом пути любимого артиста все желающие могут узнать из нового фильма «Арфы нет – возьмите бубен», который будет показан в эфире Первого канала в субботу, 15 декабря (10:15 по Москве), выпуск данного документального фильма приурочен к 90-летнему юбилею артиста. Также 15 декабря на телеканале «Культура» будет показана одна из ранних актерских работ Леонида Быкова – художественный фильм «Алешкина любовь» (1960 год), данную картину зрители смогут увидеть в 15:35 по Москве.