Жертвами нападения в Страсбурге стали четыре человека
На фоне массовых протестов и беспорядков во Франции произошла стрельба, жертвами которой оказались 4 человека. Более 10 человек получили ранения, при этом несколько пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Появилась информация о том, что оружие было применено по посетителям Рождественской ярмарки. Преступник использовал автоматическое оружие. Стрельба продолжалась не менее 10 минут.
Преступник, после того как открыл огонь, по сообщениям местного департамента полиции, забаррикадировался в одном из зданий. К штурму здания в ночное время приступил спецназ. Однако в итоге, как сообщают французские СМИ, стрелявшему удалось скрыться.
Что известно об этом человеке? Если верить сообщениям департамента полиции Страсбурга, то это 29-летний мужчина, который уже привлекался к уголовной ответственности за применение оружия.
СМИ Франции пишут о том, что президент Макрон, направив в Страсбург министра внутренних дел Кристофа Кастанера, не исключил версию террористического акта.
В связи с последними событиями во Франции полиция взяла под усиленную охрану административные объекты в Страсбурге, включая те, которые имеют непосредственное отношение к структурам Европейского союза.
Напомним, что после объявления Макроном о введении чрезвычайного положения в экономике страны, на улицы вновь вышли протестующие, принявшись устанавливать баррикады и громить витрины дорогих магазинов и бутиков.
Преступник, после того как открыл огонь, по сообщениям местного департамента полиции, забаррикадировался в одном из зданий. К штурму здания в ночное время приступил спецназ. Однако в итоге, как сообщают французские СМИ, стрелявшему удалось скрыться.
Что известно об этом человеке? Если верить сообщениям департамента полиции Страсбурга, то это 29-летний мужчина, который уже привлекался к уголовной ответственности за применение оружия.
СМИ Франции пишут о том, что президент Макрон, направив в Страсбург министра внутренних дел Кристофа Кастанера, не исключил версию террористического акта.
В связи с последними событиями во Франции полиция взяла под усиленную охрану административные объекты в Страсбурге, включая те, которые имеют непосредственное отношение к структурам Европейского союза.
Напомним, что после объявления Макроном о введении чрезвычайного положения в экономике страны, на улицы вновь вышли протестующие, принявшись устанавливать баррикады и громить витрины дорогих магазинов и бутиков.
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
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