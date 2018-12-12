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Жертвами нападения в Страсбурге стали четыре человека

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На фоне массовых протестов и беспорядков во Франции произошла стрельба, жертвами которой оказались 4 человека. Более 10 человек получили ранения, при этом несколько пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Появилась информация о том, что оружие было применено по посетителям Рождественской ярмарки. Преступник использовал автоматическое оружие. Стрельба продолжалась не менее 10 минут.

Преступник, после того как открыл огонь, по сообщениям местного департамента полиции, забаррикадировался в одном из зданий. К штурму здания в ночное время приступил спецназ. Однако в итоге, как сообщают французские СМИ, стрелявшему удалось скрыться.


Что известно об этом человеке? Если верить сообщениям департамента полиции Страсбурга, то это 29-летний мужчина, который уже привлекался к уголовной ответственности за применение оружия.

СМИ Франции пишут о том, что президент Макрон, направив в Страсбург министра внутренних дел Кристофа Кастанера, не исключил версию террористического акта.

В связи с последними событиями во Франции полиция взяла под усиленную охрану административные объекты в Страсбурге, включая те, которые имеют непосредственное отношение к структурам Европейского союза.

Жертвами нападения в Страсбурге стали четыре человека


Напомним, что после объявления Макроном о введении чрезвычайного положения в экономике страны, на улицы вновь вышли протестующие, принявшись устанавливать баррикады и громить витрины дорогих магазинов и бутиков.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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