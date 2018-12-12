Космонавты получили фрагмент обшивки "Союза" с отверстием от сверления

Было бы неуместно спекулировать по поводу результатов выхода в открытый космос до тех пор, пока анализ на Земле не будет завершен.

В ходе работ в открытом космосе российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев исследовали место повреждения обшивки «Союза МС-09». Напомним, что речь идёт об отверстии, которое, как ранее было установлено, появилось в результате сверления. Чтобы вскрыть экранно-вакуумную теплоизоляцию корабля, российским космонавтам понадобился резак и специальные ножницы. Микрометеоритная защита корабля была отогнута зажимными клещами. Работа осложнялась местом расположения отверстия, до которого оказалось добраться весьма затруднительно.Схема работ была представлена на сайте Роскосмоса:В итоге фрагменты обшивки корабля были получены, и теперь их должны доставить для исследования на Землю. Кроме того, для осуществления следственных действий на Землю будут доставлены образцы герметика, которым отверстие в обшивке космического корабля закупоривалось.Напомним, что возвращение миссии с Международной космической станции запланировано на 20 декабря.Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поблагодарил космонавтов за выполненную работу, которая, как отмечено, была сопряжена с беспрецедентной сложностью и риском. По словам Рогозина, взятые пробы дадут ответ на вопрос о появлении отверстия в обшивке «Союза».Журналисты попросили представителей NASA прокомментировать работу россиян в открытом космосе. В американской аэрокосмической ассоциации заявили, что не считают необходимым комментировать обследование российскими космонавтами обшивки российского космического корабля. ТАСС приводит заявление представителя NASA Шерил Уорнер: