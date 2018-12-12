МВД Франции ввело запрет на манифестации после стрельбы в Страсбурге
Проявил себя первый итог стрельбы во французском Страсбурге. Напомним, что 29-летний ранее судимый местный житель, используя автоматическое оружие, открыл стрельбу на рождественской ярмарке. В результате стрельбы четыре человека погибли, ещё 10 получили ранения.
Прибывший в Страсбург по распоряжению Эммануэля Макрона руководитель МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что после стрельбы на ярмарке власти вводят запрет на любые манифестации и акции протеста на всём северо-востоке страны.
Нужно отметить, что на сегодняшний день (среда, 12 декабря) в Страсбурге была заявлена крупная акция протеста.
По словам Кастанера, никакой акции теперь быть не должно, так как «полиция не должна отвлекаться, сосредоточившись исключительно на поисках стрелка».
Между тем, представители оппозиционных сил упрекнули официальный Париж в том, что он он пытается использовать трагедию в Страсбурге для откровенных политических репрессий и ущемления гражданских свобод.
Активные участники протестов тем временем в соцсетях заявили, что если полиция начнёт действовать по исполнению указания Кастанера о запрете протестов, это только подчеркнёт, что именно запрет и является в данном случае целью властей – а поиски стрелка являются лишь «подвернувшимся поводом».
На субботу в Париже и других крупных городах страны намечена очередная акция протеста так называемых «жёлтых жилетов».
Прибывший в Страсбург по распоряжению Эммануэля Макрона руководитель МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что после стрельбы на ярмарке власти вводят запрет на любые манифестации и акции протеста на всём северо-востоке страны.
Нужно отметить, что на сегодняшний день (среда, 12 декабря) в Страсбурге была заявлена крупная акция протеста.
По словам Кастанера, никакой акции теперь быть не должно, так как «полиция не должна отвлекаться, сосредоточившись исключительно на поисках стрелка».
Между тем, представители оппозиционных сил упрекнули официальный Париж в том, что он он пытается использовать трагедию в Страсбурге для откровенных политических репрессий и ущемления гражданских свобод.
Активные участники протестов тем временем в соцсетях заявили, что если полиция начнёт действовать по исполнению указания Кастанера о запрете протестов, это только подчеркнёт, что именно запрет и является в данном случае целью властей – а поиски стрелка являются лишь «подвернувшимся поводом».
На субботу в Париже и других крупных городах страны намечена очередная акция протеста так называемых «жёлтых жилетов».
- Использованы фотографии:
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