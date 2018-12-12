В СМИ Китая прогнозируют скорый выход авианосцев "Ляонин" и 001А в море

На фоне заявлений о том, что китайский авианосец «Ляонин» может быть списан, в китайских СМИ появились кадры, на которых можно видеть поднимающийся над «Ляонином» дым, свидетельствующий о новом запуске его силовых установок. Как пишут представители китайской блогосферы, специализирующиеся на корабельной тематике: "Авианосец "Ляонин" уже под парами".Напомним, что авианосец ВМС НОАК на фоне многочисленных рассуждений о «целесообразности списания» был направлен на верфь порта Далянь для проведения модернизационных работ. Известно, что «Ляонин» уже переведён из ремонтно-модернизационного дока в порт.Теперь китайские эксперты прогнозируют, что до конца года вполне может состояться выход "Ляонина" в море вместе с новейшим китайским авианосцем (001А), который также находится в порту Даляня.Для справки: авианосец стал "Ляонином" после покупки корабля у Украины в 1998 году за смешную сумму в 25 млн долларов. По документам корабль (на тот момент носил название "Варяг") приобретался как "будущий плавучий развлекательный комплекс". В итоге китайцы действительно "развлеклись", сэкономив огромные деньги на приобретении корабля, который в итоге и вошёл в состав НОАК как авианосец. В состав флота КНР оказался в 2012 году под номером "16".Напомним, что на 2019 год в Китае намечен ввод в эксплуатацию второго авианосца - проект проекта 001А (того самого, о котором речь шла выше). Изначально речь шла о 2020 годе, но теперь заявления в китайских СМИ таковы, что его выход в море может состояться в течение ближайшего месяца.А в ноябре китайское информационное агентство "Синьхуа" вышло с материалом о работах по строительству третьего авианосца для военно-морских сил НОАК. Официально эти данные не подтверждены, однако ранее в Китае проходила информация о том, что к 2025 году в составе ВМС страны будут находиться четыре авианесущих боевых корабля.При этом публикуется заявление отставного офицера ВМС НОАК, военного эксперта, Ван Юйфэя, который утверждает, что для защиты интересов КНР в Мировом океане Китаю нужно не менее шести авианосцев.