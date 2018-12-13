Нарышкин рассекретил свой псевдоним во время учёбы и рассказал о деятельности СВР

В России действует служба, которая ведёт разведывательную деятельность за пределами государства - Служба внешней разведки РФ (СВР РФ). Каждый день на столе у российского президента Владимира Путина оказывается целый пакет с текущими разведывательными сводками. Эта служба работает так, что, по вполне понятным причинам, всё, что связано с этой работой, строго засекречено. Вся самая секретная информация поступает в Штаб-квартиру федеральной службы, которая находится в Подмосковье, в Ясенево. Однако в СВР решили приоткрыть таинственную завесу отдельных эпизодов своей работы.В сложнейших условиях Службе внешней разведки приходится отстаивать интересы нашего государства. О том, с какими вызовами сталкивается эта служба и её сотрудники, рассказывает главный разведчик нашей страны Сергей Нарышкин.Став героем программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале "Россия 24", он поведает о том, как осуществляется подготовка оперативно-боевого подразделения в Службе внешней разведки, какие задачи оно выполняет. Расскажет глава СВР о своём знакомстве с Владимиром Путиным, а также рассекретит свой псевдоним во время учёбы. Поделится Нарышкин и подробностями своего визита в Вашингтон.Впервые зрители увидели уникальные съёмки «внутренней» кухни СВР РФ в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде. Сергей Нарышкин»