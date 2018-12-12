Конгресс США поддержал санкции против «Северного потока-2»
Нижняя палата американского Конгресса единогласно приняла резолюцию о противодействии проекту «Северный поток-2», сообщает РИА Новости.
Законодатели призвали президента поддержать энергобезопасность Европы через диверсификацию и меньшую зависимость от российских поставок, а также поддержали введение санкций, направленных не прекращение строительства «Северного потока-2».
Напомним, против газового проекта активно выступают Латвия, Литва, Польша и Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского топлива по своей территории.
Также конгрессмены осудили действия России в Керченском проливе и призвали ее немедленно вернуть Киеву украинские суда и экипажи.
Таран, обстрел и захват украинских судов и экипажей являются нарушением обязательных для всех международных норм и соглашений, говорится в резолюции.
В связи с этим, «призываем Россию незамедлительно вернуть задержанные суда и моряков на Украину», а также прекратить нарушение суверенитета Украины путем недопущения транзита украинских судов через Керченский пролив, «как это предусмотрено соглашениями и международными нормами», заявили конгрессмены.
Кроме того, они выразили свою готовность продолжить оказание украинскому народу политической, экономической и военно-технической помощи для обеспечения независимости страны, демократии и процветания».
Ранее погранслужба России сообщила, что с 1 апреля по 1 декабря текущего года проверила больше судов, следовавших в российские порты, чем в украинские, поэтому ни о какой блокаде Украины «речи идти не может».
Законодатели призвали президента поддержать энергобезопасность Европы через диверсификацию и меньшую зависимость от российских поставок, а также поддержали введение санкций, направленных не прекращение строительства «Северного потока-2».
Напомним, против газового проекта активно выступают Латвия, Литва, Польша и Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского топлива по своей территории.
Также конгрессмены осудили действия России в Керченском проливе и призвали ее немедленно вернуть Киеву украинские суда и экипажи.
Таран, обстрел и захват украинских судов и экипажей являются нарушением обязательных для всех международных норм и соглашений, говорится в резолюции.
В связи с этим, «призываем Россию незамедлительно вернуть задержанные суда и моряков на Украину», а также прекратить нарушение суверенитета Украины путем недопущения транзита украинских судов через Керченский пролив, «как это предусмотрено соглашениями и международными нормами», заявили конгрессмены.
Кроме того, они выразили свою готовность продолжить оказание украинскому народу политической, экономической и военно-технической помощи для обеспечения независимости страны, демократии и процветания».
Ранее погранслужба России сообщила, что с 1 апреля по 1 декабря текущего года проверила больше судов, следовавших в российские порты, чем в украинские, поэтому ни о какой блокаде Украины «речи идти не может».
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/nsp2_rossiya
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter