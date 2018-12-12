Европейские друзья повысили цену на газ для Украины

Стало известно о расценках на так называемый «европейский» газ для Украины. Речь идёт фактически о российском газе, который Киевом закупается в Европе, куда он из России поступил, в том числе и через территорию самой Украины. Так, выяснилось, что в среднем цена на газ, который Украина закупает в реверсном формате у своих европейских партнёров, в ноябре составила $339 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины. И это рекорд за все последние годы.Исходя из данных за октябрь, европейцы повысили для Украины цену на «голубое топливо» на 16 долларов за 1000 кубов.Для сравнения стоит представить расценки на закупки российского газа Белоруссией. Так, Минску Россия поставляет газ по 129 долларов за тысячу кубометров. Как известно, эту цену Александр Лукашенко в достаточно резких тонах при беседе с президентом России Владимиром Путиным назвал «чрезмерной». По словам белорусского лидера, в Смоленской области, через которую идут поставки газа в РБ, цена существенно ниже, и добавил, что примерно такой же, как в Смоленске, она должна быть и для Белоруссии. На это Владимир Путин отметил, что нужна интенсификация интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и Союзного государства, которая уже, по сути, ведётся.Если вернуться к украинской тематике, то стоит обратить внимание на немаловажный факт: Порошенко подписал закон о прекращении 1 апреля 2019 года действия Договора о дружбе с Российской Федерацией, но при этом почему-то не готов подписать документ по отказу от покупки и транзита российского газа. Кстати, в том же 2019 году истекает и «газовый» договор между Россией и Украиной. И если он не будет продлён, то можно себе представить, какую цену на закупленный у России газ будут выставлять Киеву его европейские друзья.