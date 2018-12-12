Порошенко: Господин Путин, это война
На территории Украины на постоянной основе работают советник из США, а также группа американских специалистов, которые консультируют украинскую погранслужбу по вопросам реформирования и повышения эффективности охраны морских границ с Россией, передает РИА Новости.
По словам начальника отдела международной технической помощи Госпогранслужбы Украины Вадима Ивко, сегодня в Киеве более серьезно относятся к вопросам обеспечения безопасности на море.
Кроме того, по его словам, на Украине сейчас находится группа специалистов пограничной службы США, которые помогают своим украинским коллегам повысить эффективность охраны границ с Российской Федерацией, в том числе морских.
Тем временем, накануне Петр Порошенко отчитался в Фейсбуке о своем интервью каналу Fox News. Он заявил, что Киев сегодня как никогда нуждается в «единстве и солидарности с западными странами», в присутствии сил НАТО в Черном море. Это, по его словам, поможет предотвратить «оккупацию российскими войсками Черного моря и региона Азовского моря», что «сейчас и происходит».
Напомним, инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Его итогом стало задержание нарушивших российскую границу трех украинских военных судов вместе с экипажами.
По словам начальника отдела международной технической помощи Госпогранслужбы Украины Вадима Ивко, сегодня в Киеве более серьезно относятся к вопросам обеспечения безопасности на море.
Так вот, к нам прислали постоянного советника из береговой охраны США, который делится с нами своим опытом в вопросах реформирования системы мореплавания,сказал Ивко, не уточнив, когда советник приступил к работе: до инцидента в Керченском проливе или после него.
Кроме того, по его словам, на Украине сейчас находится группа специалистов пограничной службы США, которые помогают своим украинским коллегам повысить эффективность охраны границ с Российской Федерацией, в том числе морских.
Тем временем, накануне Петр Порошенко отчитался в Фейсбуке о своем интервью каналу Fox News. Он заявил, что Киев сегодня как никогда нуждается в «единстве и солидарности с западными странами», в присутствии сил НАТО в Черном море. Это, по его словам, поможет предотвратить «оккупацию российскими войсками Черного моря и региона Азовского моря», что «сейчас и происходит».
Это не шутка, не инцидент и не кризис. Это агрессия, господин Путин, это война,заявил он в эфире американского телеканала.
Напомним, инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Его итогом стало задержание нарушивших российскую границу трех украинских военных судов вместе с экипажами.
- Использованы фотографии:
- mayak.org.ua
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter