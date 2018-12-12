БРЭО МиГ-35 испытали в условиях интенсивных помех

Экипажи Государственного летно-испытательного центра Минобороны РФ приступили к интенсивным полетам на многофункциональных авиакомплексах МиГ-35 и МиГ-35УБ. Самолёты выполняют полёты на проверку аэродинамической устойчивости и маневренных характеристик.

В главном оборонном ведомстве сообщают о том, что лётчики ВКС РФ приступили к испытаниям вооружения многоцелевого истребителя МиГ-35. Речь идёт о ракетах классов «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Кроме того, испытывается бортовое радиоэлектронное оборудование и комплексная система управления. Испытания проводятся совместно с сотрудниками корпорации «МиГ» , которая и создала новейший российский истребитель.Заявление представителя Минобороны России по поводу лётных испытаний самолётов приводит «Интерфакс» Отмечается, что БРЭО подтвердило все свои характеристики и подчеркнуло эффективность.В сообщении говорится, что проверка бортового радиоэлектронного оборудования осуществлялась в том числе и на фоне постановки интенсивных помех, создаваемых средствами РЭБ.Отмечено, что корпорация занимается окончательной сборкой первой партии МиГ-35 (шесть истребителей) для ВКС РФ. В скором времени будут проведены приёмо-сдаточные испытания новейшей авиационной техники. Ранее сообщалось, что шесть самолётов МиГ-35 и МиГ-35УБ (учебно-боевые) будут поступать в войска до 2023 года.МиГ-35 – самолёт поколения 4++, оснащённый РЭО, позволяющим эффективно применять все средства поражения целей, включая перспективные комплексы. Вооружение МиГ-35 позволяет наносить удары по целям без вхождения в зону ПВО противника. МиГ-35 может атаковать воздушные, наземные, а также морские цели. Бортовой комплекс обороны самолёта позволяет минимизировать внезапность атаки со стороны противника. Также комплекс даёт возможность с высокой точностью определять типы самолётов и ракет в «зоне радиоэлектронной видимости».