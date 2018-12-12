Американские СМИ: Китай и Россия создают «Восточную Антанту»

Видимо, уже пора задаваться вопросим не о том, смогут ли КНР и РФ создать союз, а о том, насколько сильным может стать со временем уже существующий альянс,

Несмотря на противоречия, Россия и Китай формируют «Восточную Антанту», способную противостоять Соединенным Штатам и НАТО, пишет политолог Джефф Хоун в своей статье для издания The Hill Хоун отмечает, что в отношениях России и Китая существует множество преград, не позволяющих им наладить прочный союз. К таким преградам, например, относятся историческая взаимная враждебность, соперничество за влияние в Центральной Азии и территориальные споры.Однако преодолевать эти противоречия и заключать взаимовыгодные договоры им помогает недоверие к внешней политике США. Главное в их сотрудничестве то, что они не представляют друг для друга экзистенциальной угрозы: никто из них не собирается прививать соседу свой государственный строй, а любая конкуренция между ними строится вокруг ресурсов и земли. В тоже время, Запад навязывает свою идеологию и госустройство, как единственно верные, говорится в статье.Кроме того, по словам политолога, обе страны – бывшие империи, считающие себя жертвами политических игр западных политиков. На сегодня у них общая цель – положить конец мировому господству США, обеспечить себе безопасность и экономический рост.Уже есть четкие признаки того, что Москва и Пекин видят преимущества совместной работы. Военные двух стран часто проводят совместные учения, и прежде всего, это «Восток 2018 года», когда 3500 китайских военнослужащих участвовали в маневрах. Экономические инвестиции пока отстают, но и Китай, и Россия в последнее время сигнализируют о желании увеличить экономический рост их общего приграничного региона, пишет Хоун.Он призывает западные страны внимательнее присмотреться к этому, пока еще не до конца сформировавшемуся альянсу.заключает автор.