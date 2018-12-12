Учебник истории утверждал, что Россия захватила Амурскую область

Формулировка звучит непатриотично и режет слух… Россия не применяла военную силу против Китая, лишь проводила ее демонстрацию,

Один из жителей Благовещенска обратился в редакцию ИА Амур.инфо и сообщил, что недавно прочитал в учебнике истории своего ребенка о том, что Россия захватила Амурскую область.Учебник, о котором идет речь, называется «История. Новое время. Конец XVIII – XIX век». Авторы – Медяков и Бовыкин, издательство – «Просвещение».В учебнике сообщается, что после восстания тайпинов и второй опиумной войны империя Цин лишилась ряда территорий: «Россия захватила Амурскую область, Франция – часть вассального Китаю Вьетнама, Япония – некоторые острова».Таким образом у детей «формируется четкое мнение о том, что они живут на захваченной территории», считает житель Благовещенска.прокомментировал текст учебника доцент кафедры всеобщей истории Благовещенского педагогического университета Дмитрий Буяров.Он пояснил, что находившаяся в XIX веке под владычеством Китая была слабо освоена, и правильнее было бы написать о присоединении Приамурья «в широком смысле».На запрос агентства в издательстве «Просвещение» ответили, что текст в учебнике уже исправлен, слова о захваченной территории из него изъяты.В свою очередь Минобразования Амурской области отметило, что гимназия №1, в которой обнаружен учебник со спорной фразой, закона не нарушала, поскольку эта книга внесена в федеральный перечень рекомендуемых учебников.Ранее сообщалось, что федеральный перечень учебников не обновлялся уже более 4 лет, а сами учебники содержательно не корректировались с конца 2012 года.В последние годы в учебных пособиях, рекомендованных для школ, активисты находили множество ошибок. Так в одном из учебников русского языка Гоголя перепутали с Горьким. Другой учебник поведал, что восстание Пугачева произошло XVII веке. Попадались и математические ляпы: в таблице умножения, напечатанной на обратной стороне тетради для арифметики, утверждалось, что 7×3 = 24, а 6×6 = 32.