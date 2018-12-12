В рабочий полдень: "Мы не смогли задержать преступника, так как его не было дома"
В рубрике «В рабочий полдень» ВО представляет наиболее яркие, актуальные и вызвавшие особое внимание высказывания и действия политиков, общественных деятелей, конструкторских объединений и других небезызвестных лиц и структур не только в России, но и в других странах мира.
Сегодняшняя тройка лидеров, представленная в импровизированном рейтинге, выглядит следующим образом:
На третьей позиции в рейтинге рубрики «В рабочий полдень» судостроители завода «Алмаз». Сегодня в Северной столице заложен новый ледокол для нужд ВМФ России. Речь идёт об облегчённой версии ледокола проекта 21180 «Илья Муромец». Название решили придумать тоже былинное. Льды толщиной до одного метра будет взламывать «Евпатий Коловрат» с полным водоизмещением в 4080, экипажем в 28 человек и дальностью плавания в 7,6 тыс. миль. Проект дизель-электрического ледокола разработан КБ «Вымпел».
Второе место занимает чиновник Ространснадзора, о котором в своём интервью изданию «Коммерсант» рассказал генеральный прокурор Юрий Чайка. Супруга сотрудника ведомства оказалась редкой ценительницей автомобилей. В интервью, которое было посвящено противодействию коррупции в России, Чайка рассказал об увольнении чиновника ФСНСТ в связи с утратой доверия после того, как было выяснено, что его жена приобрела… 66 автомобилей различных моделей.
Чайка:
На первом месте французские правоохранители. Как сообщает французская пресса, в течение трёх лет они «держали под контролем» и «вели наблюдение» за человеком, который в итоге открыл огонь по посетителям рождественской ярмарки в Страсбурге.
Напомним, что в результате стрельбы из автоматического оружия 29-летний местный житель убил четверых человек и ранил ещё 10. Среди погибших оказался турист из Таиланда.
Выяснилось, что «страсбургский стрелок» - исламист, который пропагандировал религиозную нетерпимость в отношении христианского населения. В своё время он отбывал срок в тюрьме. После этого его внесли в списки лиц, опасных для общества.
Из сообщения департамента полиции Страсбурга:
Кстати, не задержали «страсбургского стрелка» до сих пор, зато успели ввести запрет на проведение митингов на северо-востоке Франции.
Сегодняшняя тройка лидеров, представленная в импровизированном рейтинге, выглядит следующим образом:
На третьей позиции в рейтинге рубрики «В рабочий полдень» судостроители завода «Алмаз». Сегодня в Северной столице заложен новый ледокол для нужд ВМФ России. Речь идёт об облегчённой версии ледокола проекта 21180 «Илья Муромец». Название решили придумать тоже былинное. Льды толщиной до одного метра будет взламывать «Евпатий Коловрат» с полным водоизмещением в 4080, экипажем в 28 человек и дальностью плавания в 7,6 тыс. миль. Проект дизель-электрического ледокола разработан КБ «Вымпел».
Второе место занимает чиновник Ространснадзора, о котором в своём интервью изданию «Коммерсант» рассказал генеральный прокурор Юрий Чайка. Супруга сотрудника ведомства оказалась редкой ценительницей автомобилей. В интервью, которое было посвящено противодействию коррупции в России, Чайка рассказал об увольнении чиновника ФСНСТ в связи с утратой доверия после того, как было выяснено, что его жена приобрела… 66 автомобилей различных моделей.
Чайка:
Доходы их семьи не могли обеспечить совершения таких сделок.
На первом месте французские правоохранители. Как сообщает французская пресса, в течение трёх лет они «держали под контролем» и «вели наблюдение» за человеком, который в итоге открыл огонь по посетителям рождественской ярмарки в Страсбурге.
Напомним, что в результате стрельбы из автоматического оружия 29-летний местный житель убил четверых человек и ранил ещё 10. Среди погибших оказался турист из Таиланда.
Выяснилось, что «страсбургский стрелок» - исламист, который пропагандировал религиозную нетерпимость в отношении христианского населения. В своё время он отбывал срок в тюрьме. После этого его внесли в списки лиц, опасных для общества.
Из сообщения департамента полиции Страсбурга:
Мы накануне совершения преступления провели обыск в его доме в рамках расследования дела о грабежах и покушении на убийства. Но задержать предполагаемого преступника мы не смогли, так как его не было дома.
Кстати, не задержали «страсбургского стрелка» до сих пор, зато успели ввести запрет на проведение митингов на северо-востоке Франции.
- Использованы фотографии:
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