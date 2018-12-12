ВКС РФ получили очередную партию истребителей Су-35С

11 декабря 2018 года ПАО "Компания Сухой" передало Министерству обороны России очередную партию самолетов Су-35С. Торжественная церемония прошла в Комсомольске-на-Амуре, передает пресс-служба Объединенной авиастроительной компании.Как отметили в российском Минобороны, в партии, переданной авиазаводом, находился и сотый серийный истребитель Су-35С, выпущенный предприятием. Представители ОАК заявили, что самолет Су-35, обладающий великолепной боевой эффективностью, стал своего рода переходным звеном между легендарными истребителями Су-27 и перспективными Су-57.По информации блога bmpd, 11 декабря ВКС России получили последние четыре истребители Су-35С, которые должны были быть поставлены в рамках гособоронзаказа этого года, построенные КнААЗ имени Ю.А. Гагарина. Новые истребители пополнили состав 159-го гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированного на аэродроме Бесовец в Карелии.С учетом ранее поступивших в полк истребителей, на настоящий момент в Бесовце дислоцируется 30 истребителей Су-35С. До начала перевооружения, полк летал на Су-27 и Су-27УБ.В ОАК пояснили, что с начала выпуска данного истребителя, ВКС РФ получили 78 серийных Су-35С. С учетом поставленных в Китай 24 истребителей Су-35 экспортной модификации, общее количество построенных истребителей достигло 102. Поэтому, в партии, переданной ВКС РФ, действительно находился "сотый" серийный юбилейный истребитель.