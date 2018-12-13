С дивана — в окоп!

На самом деле тяжело сказать, для чего МО ДНР каждые несколько месяцев публикует «инсайд» о скором наступлении противника, но происходит это с 2015 года с пугающей регулярностью. Как и апокалиптические предсказания со стороны интернет-воинов во главе с их апостолом Игорем Ивановичем Гиркиным.Ныть и предрекать скорое поражение Игорь Иванович начал во второй половине мая. Делал это со вкусом и знанием дела. Жаловался на отсутствие боекомплекта и то, что в Славянске из техники есть одна единственная «Нона». Потом, когда анонсированное Игорем Ивановичем поражение его усилиями частично состоялось, и половина Донбасса была оккупирована ВСУ, единственная «Нона» выходила из Славянска несколькими группами (причем одной бронегруппой пожертвовали якобы для прикрытия отступления), а отсутствующее БК, подствольники и прочие полезные вещи очень порадовали украинцев, когда они вошли в город. Все это добро даже не было как следует заминировано. Автор наблюдал эти дивные события не через монитор компьютера, а из окопа, в составе одного из подразделений, подчинявшихся Стрелкову.После того, как Гиркина благополучно вычистили в Россию, теряющий популярность фельдмаршал продолжил предрекать скорую победу ВСУ и «сдачу» Новороссии, а на всякий случай и Сирии. Вскоре у него появилась целая плеяда соратников и подражателей, которые объявляют о скорой катастрофе (с указанием точных дат) даже чаще, чем в Донецке объявляют о скором наступлении.Вся эта гиркинская клака в тот или иной момент побывала в ЛДНР или же каким-то образом соприкасалась с местными органами власти (у нас министры, было время, менялись, как кондомы), общаются с друзьями в республиках. Благодаря информации о местных реалиях, а также нехилым познаниям в военном искусстве, нередко почерпнутых из «World of tanks», они хронически смущают умы людей, сочувствующих делу Новороссии, а что еще хуже – тех, кто проживает или воюет на ее территории.Соблазнительное занятие: рисовать эпические картины крушения армий – ноздри приятно щекочет запах воображаемой крови и порохового дыма, в кровь впрыскивается адреналин… Отлично способствует пищеварению и росту популярности в социальных сетях с последующей успешной монетизацией.Проблема лишь в том, что за каждой фантазией, за пораженческим настроением скрывается мужчина, который забил на республику и уехал строить дачи в Подмосковье. Это солдат, который не продлил контракт не потому, что его заела служба (а она у нас действительно заедает и требует нехилых нервов), а потому что ему «авторитетные» люди рассказали, что мы тут все со дня на день умрем, да еще и в результате предательства. Это волонтер, который перестал заниматься своим делом, потому что все равно Путинслил# и «Россия предала».Россия, которая «предательски» отстраивает школы, детсады и больницы Донбасса. Пытается добиться толка от безголовых местечковых чиновников и помогает возрождать промышленность. Которая вламывает баснословные суммы на поддержку местного населения и создание хотя бы какой-то социальной защиты. И делает это и многое, многое другое, само собой, с мечтой и надеждой потом все это «предать», «слить» и отдать на потраву ВСУ, которое, по мнению особо оголтелых сетевых стратегов, даже способно притащить свои танки на Красную площадь, где «на них будет лыбиться Аркаша Бабченко».Да, в республиках много проблем и решаются они слишком медленно. У нас полно коррупции, предателей, скрытых врагов, паникеров и просто дураков. Много тяжелых проблем в армии и регулярно скатывающееся в клоунаду правительство. Вообще, куча всего плохого, порочного и проблемного, как и водится не то что в государственных новообразованиях, но и во вполне состоявшихся державах.Весь вопрос в том, что в 2014 году у нас не было даже этого новообразования со всеми его достоинствами и недостатками. А были карамультуки и по три рожка, полная неразбериха и еще более туманные перспективы. Но ничего. Никто Новороссию не слил. Вопреки паникерам и пораженцам, вопреки всякой нечисти, монетизирующей войну на Донбассе всеми удобными способами.И если завтра нужно будет снова возвращаться в окопы, все сонное царство вмиг всколыхнется и пойдет воевать с песнями и прибаутками. Благо дело, теперь есть чем воевать и есть определенный опыт, наработки и т. д.А тех, кто сеет панику и распространяет пораженческие настроения, надо бы призвать к ответу. Как на территории ЛДНР, так и в России, раз уж они в голос кричат о предательстве руководства страны и командования и неспособности российских вооруженных сил противостоять даже Украине с ее могущественными «Джавелинами».В условиях военного времени паникеров принято расстреливать. Сейчас это, конечно, неприемлемо, учитывая, что они тут же будут объявлены мучениками и «борцами с режимом». А вот отправить бы их на передовую, куда-то на Светлодарскую дугу, да без права расторгнуть контракт… вот это было бы сила! Можно было бы даже реалити-шоу снять: диванные стратеги в условиях отдельно взятого окопа.В любом случае, бороться с этой отравой надо и проблему эту нужно решать.