Сервис "Яндекс. Карты" рассекретил объекты Израиля и Турции
Российский сервис «Яндекс. Карты» рассекретил местонахождение десятков военных объектов, расположенных на территории Израиля и Турции, приводит РИА Новости заявление сотрудника Федерации американских ученых Мэтта Корда.
Рассматривая карты российского сервиса, Корд обнаружил «замыленные» четко по периметру некоторые участки местности в Израиле и Турции. Сравнив их с изображениями на Google Earth, он увидел, что эти объекты вообще никак не обозначены на американском сервисе. Он насчитал около 300 таких мест (объектов). Среди них военные аэродромы, бункеры, городские здания. Все эти объекты, по его данным, засекречены.
Кроме того, он обнаружил «замыленные» изображения двух натовских баз, на одной из которых – Инджирлик – хранится американское ядерное оружие. По его словам, «замыливание» строго по периметру бросается в глаза и лишь помогает определить местонахождение секретных объектов.
При этом, изучая на картах «Яндекса» российскую территорию, Корд не обнаружил ни одного размытого изображения военного объекта – их просто не было. Кроме того, сирийская территория на картах сервиса изображена в таком низком качестве, что разглядеть на ней какие либо-либо детали не представляется возможным.
Не исключено, что объекты «размыты» по просьбе военных ведомств Израиля и Турции, однако такой способ засекречивания, лишь привлекает к себе внимание, резюмирует он.
Рассматривая карты российского сервиса, Корд обнаружил «замыленные» четко по периметру некоторые участки местности в Израиле и Турции. Сравнив их с изображениями на Google Earth, он увидел, что эти объекты вообще никак не обозначены на американском сервисе. Он насчитал около 300 таких мест (объектов). Среди них военные аэродромы, бункеры, городские здания. Все эти объекты, по его данным, засекречены.
Кроме того, он обнаружил «замыленные» изображения двух натовских баз, на одной из которых – Инджирлик – хранится американское ядерное оружие. По его словам, «замыливание» строго по периметру бросается в глаза и лишь помогает определить местонахождение секретных объектов.
При этом, изучая на картах «Яндекса» российскую территорию, Корд не обнаружил ни одного размытого изображения военного объекта – их просто не было. Кроме того, сирийская территория на картах сервиса изображена в таком низком качестве, что разглядеть на ней какие либо-либо детали не представляется возможным.
Не исключено, что объекты «размыты» по просьбе военных ведомств Израиля и Турции, однако такой способ засекречивания, лишь привлекает к себе внимание, резюмирует он.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com, https://fas.org
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