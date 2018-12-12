Порошенко: Наземная операция РФ на Украине может начаться в любой момент
Украинский президент продолжает сводить ситуацию к продлению военного положения в стране. Такими соображениями делятся украинские эксперты после заявлений Петра Порошенко. Президент Украины призвал западные страны наладить осуществление поставок летального оружия и «улучшить военно-техническое сотрудничество» с Киевом.
Чтобы Запад проникся призывами Порошенко, он заявил, что только так можно «защитить Украину от российской наземной операции, которая может начаться в любой момент».
Заявление Порошенко, сделанное для американского телеканала FOX News, не даёт повода усомниться в том, что именно на продление действующего военного положения в русскоязычных регионах Украины и нацелена риторика главы украинского государства, желающего остаться у руля.
В Европе, на фоне собственных проблем, прекрасно понимают, к чему клонит Порошенко. Понимают и то, что России сейчас нет никакого повода хоть как-то вмешиваться в ситуацию на Украине, тем более в военном плане. Любое подобного рода вмешательство лишь добавит политических очков Петру Порошенко.
Накануне был опубликован результат очередного опроса общественного мнения. Он показал, что Порошенко по-прежнему остаётся на третьем месте по уровню доверия, уступая Юлии Тимошенко и Владимиру Зеленскому. При этом с момента введения военного положения рейтинг действующего президента немного вырос, достигнув отметки в 11 процентов. Уловив тенденцию к росту рейтинговых показателей, Порошенко, очевидно, и вошёл во вкус, понимая, что только военное положение может позволить ему надеяться на продление своего президентства.
Чтобы Запад проникся призывами Порошенко, он заявил, что только так можно «защитить Украину от российской наземной операции, которая может начаться в любой момент».
Заявление Порошенко, сделанное для американского телеканала FOX News, не даёт повода усомниться в том, что именно на продление действующего военного положения в русскоязычных регионах Украины и нацелена риторика главы украинского государства, желающего остаться у руля.
В Европе, на фоне собственных проблем, прекрасно понимают, к чему клонит Порошенко. Понимают и то, что России сейчас нет никакого повода хоть как-то вмешиваться в ситуацию на Украине, тем более в военном плане. Любое подобного рода вмешательство лишь добавит политических очков Петру Порошенко.
Накануне был опубликован результат очередного опроса общественного мнения. Он показал, что Порошенко по-прежнему остаётся на третьем месте по уровню доверия, уступая Юлии Тимошенко и Владимиру Зеленскому. При этом с момента введения военного положения рейтинг действующего президента немного вырос, достигнув отметки в 11 процентов. Уловив тенденцию к росту рейтинговых показателей, Порошенко, очевидно, и вошёл во вкус, понимая, что только военное положение может позволить ему надеяться на продление своего президентства.
- Использованы фотографии:
- Фейсбук/Порошенко
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter