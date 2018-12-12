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Порошенко: Наземная операция РФ на Украине может начаться в любой момент

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Украинский президент продолжает сводить ситуацию к продлению военного положения в стране. Такими соображениями делятся украинские эксперты после заявлений Петра Порошенко. Президент Украины призвал западные страны наладить осуществление поставок летального оружия и «улучшить военно-техническое сотрудничество» с Киевом.

Чтобы Запад проникся призывами Порошенко, он заявил, что только так можно «защитить Украину от российской наземной операции, которая может начаться в любой момент».


Порошенко: Наземная операция РФ на Украине может начаться в любой момент


Заявление Порошенко, сделанное для американского телеканала FOX News, не даёт повода усомниться в том, что именно на продление действующего военного положения в русскоязычных регионах Украины и нацелена риторика главы украинского государства, желающего остаться у руля.

В Европе, на фоне собственных проблем, прекрасно понимают, к чему клонит Порошенко. Понимают и то, что России сейчас нет никакого повода хоть как-то вмешиваться в ситуацию на Украине, тем более в военном плане. Любое подобного рода вмешательство лишь добавит политических очков Петру Порошенко.

Накануне был опубликован результат очередного опроса общественного мнения. Он показал, что Порошенко по-прежнему остаётся на третьем месте по уровню доверия, уступая Юлии Тимошенко и Владимиру Зеленскому. При этом с момента введения военного положения рейтинг действующего президента немного вырос, достигнув отметки в 11 процентов. Уловив тенденцию к росту рейтинговых показателей, Порошенко, очевидно, и вошёл во вкус, понимая, что только военное положение может позволить ему надеяться на продление своего президентства.
Использованы фотографии:
Фейсбук/Порошенко
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