Один из задержанных украинских моряков объявил себя военнопленным

Один из задержанных при незаконном пересечении российской границы в районе Керченского пролива украинских моряков, а именно командир бронекатера капитан 2-го ранга ВМСУ Денис Гриценко, заявил, что отказывается от данных ранее показаний и считает себя военнопленным. Об этом сообщил адвокат Гриценко Николай Полозов.Как написал Полозов в Facebook, на допросе Гриценко сообщил следователю, что не считает себя виновным в предъявляемом ему обвинении, от показаний отказывается и объявляет себя военнопленным. При этом он подтвердил, что в отношении него не применялось никакого давления - ни морального, ни физического, а обращаются с ним "уважительно". Согласно имеющимся данным, Гриценко осуществлял общее руководство провокацией в Керченском проливе.Гриценко содержится, как и остальные украинские моряки, в двухместной камере СИЗО Лефортово, оборудованной холодильником и телевизором, а русские передачи "не смотрит и не слушает принципиально".Между тем, военный эксперт Игорь Коротченко в отношении заявления Гриценко заявил, что командир украинского бронекатера не является военнопленным, так как между Россией и Украиной нет войны. Он пояснил, что пока Украина официально не объявила войну России, все задержанные моряки являются подозреваемыми в совершении уголовного преступления, и наказание им будет определяться, как преступникам, а не военнопленным.