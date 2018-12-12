Россия начинает глубоководную укладку газопровода "Северный поток-2"

Глубоководная укладка труб газопровода "Северный поток-2" начнется уже на следующей неделе. К флотилии судов, "тянущих" газопровод по дну Балтийского моря, в понедельник присоединится крупнейшее трубоукладочное судно Pioneering Spirit. Об этом сообщает компания-оператор Nord Stream 2 AG.Согласно сообщению, с прибытием судна Pioneering Spirit, начнется этап по укладке глубоководного участка газопровода в исключительной экономической зоне Финляндии. Судно на данный момент следует в один из портов Дании, где проведет несколько дней для мобилизационных работ, после чего проследует в Балтийское море и присоединится к судам, уже ведущим строительство газопровода. Ранее судно Pioneering Spirit, принадлежащее швейцарской компании Allseas, занималось укладкой труб "Турецкого потока".На данный момент работы по укладке "Северного потока-2" ведут также принадлежащие швейцарской компании два судна. Одно работает на мелководье в Германии, второе - в водах Финляндии. На начало ноября этого года сообщалось о проложенных 300 км газопровода. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.Ранее сообщалось, что Конгресс США проголосовал за противодействие строительству газопровода "Северный поток-2".