Командующий рассказал о новом вооружении для ТОФ
Тихоокеанский флот в ближайшие годы получит 6 подлодок, 8 корветов проекта 20385, а также модернизированный эсминец, вооруженный «Калибрами», рассказал в интервью газете Красная звезда командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.
По словам адмирала, до конца текущего года планируется принять в состав флота корвет «Громкий» (проект 20380), который является вторым кораблем, построенных специально для ТОФ по программе перевооружения. В настоящее время корвет проходит завершающий этап испытаний, флаг на нем поднимут в конце декабря.
В следующем году ТОФ получит корвет «Гремящий» (проект 20385). Корабль достраивается в соответствии с графиком, на него уже заселен экипаж.
Всего же флот рассчитывает получить восемь таких кораблей, добавил он.
Кроме того, в Комсомольске-на-Амуре для ТОФ будут построены 4 МРК проекта 22800, которые также будут вооружены «Калибрами» и «Ониксами». Такой же комплекс получит в ходе модернизации и большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников».
Будет усилена и подводная составляющая Тихоокеанского флота: в его состав войдут 6 новейших ДЭПЛ проекта 636.3. Передача первой из них запланирована на 2019 год. Помимо этого, продолжается модернизация АПЛ проекта 949А под ракетный комплекс «Калибр», рассказал командующий.
По словам адмирала, до конца текущего года планируется принять в состав флота корвет «Громкий» (проект 20380), который является вторым кораблем, построенных специально для ТОФ по программе перевооружения. В настоящее время корвет проходит завершающий этап испытаний, флаг на нем поднимут в конце декабря.
В следующем году ТОФ получит корвет «Гремящий» (проект 20385). Корабль достраивается в соответствии с графиком, на него уже заселен экипаж.
Этот корвет является первым на ТОФ носителем комплекса "Калибр" и подготовка специалистов осуществлялась именно с учетом этого фактора,уточнил Авакянц.
Всего же флот рассчитывает получить восемь таких кораблей, добавил он.
Кроме того, в Комсомольске-на-Амуре для ТОФ будут построены 4 МРК проекта 22800, которые также будут вооружены «Калибрами» и «Ониксами». Такой же комплекс получит в ходе модернизации и большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников».
Будет усилена и подводная составляющая Тихоокеанского флота: в его состав войдут 6 новейших ДЭПЛ проекта 636.3. Передача первой из них запланирована на 2019 год. Помимо этого, продолжается модернизация АПЛ проекта 949А под ракетный комплекс «Калибр», рассказал командующий.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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