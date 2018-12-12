Командующий рассказал о новом вооружении для ТОФ

Этот корвет является первым на ТОФ носителем комплекса "Калибр" и подготовка специалистов осуществлялась именно с учетом этого фактора,

Тихоокеанский флот в ближайшие годы получит 6 подлодок, 8 корветов проекта 20385, а также модернизированный эсминец, вооруженный «Калибрами», рассказал в интервью газете Красная звезда командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.По словам адмирала, до конца текущего года планируется принять в состав флота корвет «Громкий» (проект 20380), который является вторым кораблем, построенных специально для ТОФ по программе перевооружения. В настоящее время корвет проходит завершающий этап испытаний, флаг на нем поднимут в конце декабря.В следующем году ТОФ получит корвет «Гремящий» (проект 20385). Корабль достраивается в соответствии с графиком, на него уже заселен экипаж.уточнил Авакянц.Всего же флот рассчитывает получить восемь таких кораблей, добавил он.Кроме того, в Комсомольске-на-Амуре для ТОФ будут построены 4 МРК проекта 22800, которые также будут вооружены «Калибрами» и «Ониксами». Такой же комплекс получит в ходе модернизации и большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников».Будет усилена и подводная составляющая Тихоокеанского флота: в его состав войдут 6 новейших ДЭПЛ проекта 636.3. Передача первой из них запланирована на 2019 год. Помимо этого, продолжается модернизация АПЛ проекта 949А под ракетный комплекс «Калибр», рассказал командующий.