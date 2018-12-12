Новости

Финдиректор Huawei освобождена под залог, но её экстрадиции требуют США

16
Согласно вынесенному в минувший вторник постановлению Верховного суда канадской провинции Британская Колумбия, финдиректор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая была задержана в Ванкувере по обвинению в попытках нарушить торговые санкции США против Ирана, выпущена под залог в 10 млн канадских долларов (около 7,5 млн долларов США).

Финдиректор Huawei освобождена под залог, но её экстрадиции требуют США



На период, пока ведётся следствие, женщина обязана носить электронный браслет и не покидать дом с 11 часов вечера и до 6 утра. Кроме того, Соединённые Штаты требуют экстрадиции Мэн Ваньчжоу.

В связи с арестом Ваньчжоу внешнеполитическое ведомство Китая выразило протест канадским и американским властям и выступило с требованием аннулировать ордер на задержание топ-менеджера Huawei.

Компания Huawei также выступила с заявлением, в котором выразила надежду на справедливое и своевременное завершение этого дела.
«Мы убеждены, что правовые системы Канады и США в ходе последующих слушаний вынесут справедливое решение», - говорится в её заявлении.

Однако Китай, по всей видимости, решил форсировать решение вопроса с освобождением Мэн Ваньчжоу. Сегодня представители неправительственной правозащитной организации «Международная кризисная группа» сообщили о том, что в Китае был задержан бывший дипломатический сотрудник Канады Майкл Ковриг, который находился в Поднебесной по служебным делам.

Между тем канадское правительство не склонно связывать задержание канадского дипломата с арестом финансового директора Huawei.
Использованы фотографии:
weibo.cn
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Задержанная в Канаде финдиректор Huawei требует освобождения под залог
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти