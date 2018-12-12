Финдиректор Huawei освобождена под залог, но её экстрадиции требуют США

Согласно вынесенному в минувший вторник постановлению Верховного суда канадской провинции Британская Колумбия, финдиректор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая была задержана в Ванкувере по обвинению в попытках нарушить торговые санкции США против Ирана, выпущена под залог в 10 млн канадских долларов (около 7,5 млн долларов США).На период, пока ведётся следствие, женщина обязана носить электронный браслет и не покидать дом с 11 часов вечера и до 6 утра. Кроме того, Соединённые Штаты требуют экстрадиции Мэн Ваньчжоу.В связи с арестом Ваньчжоу внешнеполитическое ведомство Китая выразило протест канадским и американским властям и выступило с требованием аннулировать ордер на задержание топ-менеджера Huawei.Компания Huawei также выступила с заявлением, в котором выразила надежду на справедливое и своевременное завершение этого дела.- говорится в её заявлении.Однако Китай, по всей видимости, решил форсировать решение вопроса с освобождением Мэн Ваньчжоу. Сегодня представители неправительственной правозащитной организации «Международная кризисная группа» сообщили о том, что в Китае был задержан бывший дипломатический сотрудник Канады Майкл Ковриг, который находился в Поднебесной по служебным делам.Между тем канадское правительство не склонно связывать задержание канадского дипломата с арестом финансового директора Huawei.