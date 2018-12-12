В Британии пройдёт голосование по вотуму недоверия Терезе Мэй
В Британии сегодня пройдет голосование по вопросу о недоверии премьер-министру Терезе Мэй. Голосование организует группа депутатов в правящей Консервативной партии Великобритании, которая набрала достаточное количество голосов для запуска процедуры против лидера своей же партии. Об этом сообщает Sky News.
Как сообщает издание, голосование пройдет сегодня в Палате общин с 18.00 до 20.00 по местному времени (21.00-23.00 мск). Сообщается, что если против Мэй проголосует не менее 158 депутатов из 315, то она может лишиться поста премьер-министра. Кроме того, в случае лишения Мзй кресла главы правительства, также откладывается и Brexit.
Между тем Мэй подтвердила, что ее отставка может отменить процесс выхода Великобритании из ЕС, но сама она будет бороться до последнего против попыток сместить ее с поста главы правительства и доведет процедуру выхода страны из Евросоюза до конца.
В тоже время министры правительства Мэй уже высказались в ее поддержку. В частности, министры иностранных дел Джереми Хант, юстиции Дэвид Гоук и внутренних дел Саджид Джавид будут голосовать за оставление Мэй на посту премьер-министра Британии.
Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года, после чего в Британии начинается переходный период, во время которого будут решаться спорные вопросы со странами-членами ЕС.
Как сообщает издание, голосование пройдет сегодня в Палате общин с 18.00 до 20.00 по местному времени (21.00-23.00 мск). Сообщается, что если против Мэй проголосует не менее 158 депутатов из 315, то она может лишиться поста премьер-министра. Кроме того, в случае лишения Мзй кресла главы правительства, также откладывается и Brexit.
Между тем Мэй подтвердила, что ее отставка может отменить процесс выхода Великобритании из ЕС, но сама она будет бороться до последнего против попыток сместить ее с поста главы правительства и доведет процедуру выхода страны из Евросоюза до конца.
В тоже время министры правительства Мэй уже высказались в ее поддержку. В частности, министры иностранных дел Джереми Хант, юстиции Дэвид Гоук и внутренних дел Саджид Джавид будут голосовать за оставление Мэй на посту премьер-министра Британии.
Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года, после чего в Британии начинается переходный период, во время которого будут решаться спорные вопросы со странами-членами ЕС.
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