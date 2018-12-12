В США приступают к испытаниям «космической пушки»
Американская компания Green Launch на артиллерийском полигоне в Юме (штат Аризона) приступает к испытаниям так называемой «водородной энергетической спутниковой пушки», сообщает блог dambiev.
В ходе испытаний будет отработан «баллистический суборбитальный доступ» на околоземную орбиту. Для этого будет использована пушка (175-мм/55), оставшаяся на полигоне с 1960 годов, когда компания проводила исследования в рамках программы HARP. Это был американо-канадский проект, в ходе которого проверялась возможность использование артиллерийского огня в качестве более дешевой альтернативы ракетным запускам по доставке полезной нагрузки на низкие орбиты.
Исследования начались в 1961 году, позднее ими заинтересовались военные. В 1966 году был поставлен мировой рекорд высотного выстрела – снаряд поднялся выше линии Кармана (высота 180 км). Этот факт подтвердил концепцию баллистического суборбитального доступа в космос. Однако уже в 1967 году финансирование проекта было заморожено.
Сегодня Green Launch вернулась к испытаниям и намерена всё же осуществить доставку груза на околоземную орбиту с помощью старой пушки и новой технологии, предусматривающей применение водородных пропеллентов.
Компания утверждает, что стоимость ее метода доставки грузов на орбиту в десятки раз ниже традиционного, при котором используются ракеты-носители. При этом с помощью пушки грузы можно доставлять в космос практически каждый час, добавили в Green Launch.
В ходе испытаний будет отработан «баллистический суборбитальный доступ» на околоземную орбиту. Для этого будет использована пушка (175-мм/55), оставшаяся на полигоне с 1960 годов, когда компания проводила исследования в рамках программы HARP. Это был американо-канадский проект, в ходе которого проверялась возможность использование артиллерийского огня в качестве более дешевой альтернативы ракетным запускам по доставке полезной нагрузки на низкие орбиты.
Исследования начались в 1961 году, позднее ими заинтересовались военные. В 1966 году был поставлен мировой рекорд высотного выстрела – снаряд поднялся выше линии Кармана (высота 180 км). Этот факт подтвердил концепцию баллистического суборбитального доступа в космос. Однако уже в 1967 году финансирование проекта было заморожено.
Сегодня Green Launch вернулась к испытаниям и намерена всё же осуществить доставку груза на околоземную орбиту с помощью старой пушки и новой технологии, предусматривающей применение водородных пропеллентов.
Компания утверждает, что стоимость ее метода доставки грузов на орбиту в десятки раз ниже традиционного, при котором используются ракеты-носители. При этом с помощью пушки грузы можно доставлять в космос практически каждый час, добавили в Green Launch.
- Использованы фотографии:
- https://dambiev.livejournal.com
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