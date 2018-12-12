Шарий: Для срыва выборов Порошенко может пойти на теракт
Известный украинский видеоблогер Анатолий Шарий прокомментировал заявления, сделанные Петром Порошенко для американского телеканала FOX News. Напомним, что Порошенко, заочно обратившись к Владимиру Путину, назвал инцидент в районе Керченского пролива, «войной», после чего попросил у Запада летальное оружие и военную помощь, заявив, что Россия «в любой момент может начать сухопутную операцию».
Анатолий Шарий сделал комментарий по заявлениям Порошенко для газеты «Взгляд». По словам украинского блогера и журналиста, у президента Украины «сдают нервы».
Из интервью:
Анатолий Шарий заметил, что истерика Петра Порошенко будет только нарастать – тем сильнее, чем ближе выборы президента.
Напомним, что выборы президента на Украине намечены на 31 марта 2019 года.
Украинский медиаэксперт, проживающий за пределами Украины, говорит о том, что главная цель для Порошенко – за это время приложить все усилия для срыва выборов. По словам Шария, в случае поражения Порошенко на этих выборах, его судьба может оказаться печальной. Ему даже некуда будет вывести свои активы, за которые он так переживает.
Шарий:
На данный момент (до 27 декабря) в десяти регионах Украины действует режим военного положения. Этот режим уже привёл к отмене муниципальных выборов на ряде территорий юга и востока Украины. Военное положение приводит к ограничению деятельности политических партий и движений в тех регионах, где упомянутый режим действует, – то, что нужно Петру Порошенко для устранения политических соперников. Но ему явно нужно нечто большее. Об этом большем и говорит Анатолий Шарий.
Анатолий Шарий сделал комментарий по заявлениям Порошенко для газеты «Взгляд». По словам украинского блогера и журналиста, у президента Украины «сдают нервы».
Из интервью:
Он может попытаться осуществить что-то совсем плохое вплоть до техногенных катастроф – для того, чтобы выборы не состоялись.
Анатолий Шарий заметил, что истерика Петра Порошенко будет только нарастать – тем сильнее, чем ближе выборы президента.
Напомним, что выборы президента на Украине намечены на 31 марта 2019 года.
Украинский медиаэксперт, проживающий за пределами Украины, говорит о том, что главная цель для Порошенко – за это время приложить все усилия для срыва выборов. По словам Шария, в случае поражения Порошенко на этих выборах, его судьба может оказаться печальной. Ему даже некуда будет вывести свои активы, за которые он так переживает.
Шарий:
Я опасаюсь, что он пойдёт на какую-то серьезную не то что провокацию, а скажем прямым текстом, теракт.
На данный момент (до 27 декабря) в десяти регионах Украины действует режим военного положения. Этот режим уже привёл к отмене муниципальных выборов на ряде территорий юга и востока Украины. Военное положение приводит к ограничению деятельности политических партий и движений в тех регионах, где упомянутый режим действует, – то, что нужно Петру Порошенко для устранения политических соперников. Но ему явно нужно нечто большее. Об этом большем и говорит Анатолий Шарий.
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