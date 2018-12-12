Партия модернизированных танков Т-72Б3 поступила в общевойсковую армию ЗВО

Партией модернизированных танков Т-72Б3 пополнился сегодня Западный военный округ. Более двадцати танков поступили на вооружение танкового полка общевойсковой армии ЗВО, дислоцированного в Брянской области, сообщила пресс-служба округа.Согласно сообщению пресс-службы, модернизированные танки Т-72Б3 поступили в полк в рамках государственного оборонного заказа. Точное количество боевых машин в партии не называется, сообщается, что их "больше двадцати". Все танки прошли глубокую модернизацию на Уралвагонзаводе, в ходе которой получили усиленную защиту, многоканальные прицелы ПНМ "Сосна-У", модернизированные прицелы ТКН-3 с системой "Дубль", а также ночные бинокулярные приборы наблюдения ТВН-5. На танк установлен более мощный двигатель мощностью 1130 л.с, для облегчения управления установлена автоматическая коробка передач.Прицел наводчика многоканальный (ПНМ) "Сосна-У" имеет 4 канала: оптический, тепловизионный, лазерный дальномер и лазерный канал управления ракетой. Установленный на месте командира танка прибор ТКН-3МК оснащен системой "Дубль", которая позволяет командиру также наводить орудие танка и вести огонь.На модернизированном танке Т-72Б3 установлена цифровая система управления шасси, обеспечивающая автоматизированный контроль работы силовой установки, трансмиссии и режимов автоматического переключения передач. Машина вооружена 125-миллиметровой пушкой и двумя пулеметами для поражения живой силы противника и низколетящих целей.